رانيا يوسف : الفيلم القصير “32B مشاكل داخلية” عندما تفضحنا التفاصيل العابرة

يستمد الفيلم القصير قوته من القدرة على التقاط تفاصيل عابرة من الحياة اليومية ثم يعيد صياغتها إلى فكرة أكبر من كونها حدث عابر، من خلاله قراءة أزمات إنسانية ومجتمعية في علاقاتنا الأكثر حرجاً وعمقا، ويترجمها إلى لوحات سينمائية مكثفة.

الفيلم القصير “32B مشاكل داخلية” يقدم هذا النموذج ببراعة، حيث يأخذنا إلى عالم درامي مكثف من خلال موقف عابر قد يبدو بسيط كحدث يومي، لكنه يتحول إلى أزمة نفسية كاشفة في حياة أب وابنته.

الفيلم ليس مجرد قصة عابرة، بل هو مرآة تواجه المشاهد بأسئلة حول كيفية تعاملنا مع تجاربنا الجديدة التي تضعنا فيها الحياة كل صباح، البساطة في السرد مع العمق في التناول هما الأساس لخلق تجربة سينمائية تصمد في ذاكرة المشاهد طويلا.

الكاتب هيثم دبور والمخرج محمد طاهر قدما فكرة استثنائية تناقش موقفا مسكوت عنه، لكنه يتكرر في صمت داخل الكثير من البيوت، خاصة في ظل غياب الأم. عندما يكتشف الأب الذي يعيش بمفرده مع ابنته أنها أصبحت شابة وعليه أن يقوم بدور ليس مؤهلا له، يفتح أمامه بابا عريضا من المشاعر غير المحسومة، يختبر بها مسار حياته مع ابنته.

لم يلجأ الفيلم إلى افتعال دراما معقدة أو أحداث صارخة، بل عبر عن لحظة احتياج ابنة لم تعد طفلة إلى قطعة ملابس داخلية، حيث يقع الاب في لحظة ارتباك الأبوة المنفردة، و وجع الفقد، وقسوة نظرات المجتمع التي لا ترحم.

يكتشف الأب الذي يقوم بدوره الفنان محمد ممدوح، أن هذا الاحتياج الطبيعي لابنته يقوده إلى مواجهة كبرى مع نفسه ومع الآخرين، خاصة في غياب الأم الذي يضاعف من صعوبة اللحظة، وتفتح أمامه مساحات الخجل والحرج اختبارات إنسانية شديدة الصدق والعمق.

يركز الفيلم على مفهوم الصراع الداخلي، فالأحداث لا تعتمد على المشاهد الضخمة أو الاستعراضية، بل على حوارات ذكية، بين الأب وأم إحدى صديقات ابنته وبينه أيضا وبين البائعة التي تعمل في محل الملابس، يرتد صداها على ملامح وجهه، مجتمع النساء ينبذ تدخل الجنس الآخر في احتياجاتهم الحساسة ويحولها إلى مادة للتهكم والسخرية خاصة في المجتمعات العربية المنغلقة نفسيا، يجد الأب نفسه غريبا في عالم الأرقام والمقاسات لا خبرة تنقذه من هذا المأزق سوى الارتجال.

تحول هذا الارتجال إلى أسلوب حياة بين الأب وابنته، الأب الذي يلعب دورا ليس له يجد نفسه محاصرا بمسئوليات جديدة لم يعتادها تنكشف له تباعا بعد غياب الأم، الفيلم يمر بخفة على المواقف الصغيرة التي تبدو لنا هامشية، قبل أن تتحول إلى فجوة عميقة ومعركة نفسية يخوضها الفرد مع ذاته ومع من حوله.

الوعي المباغت يصيب الأب كون الانتباه للمشكلة لم يأت من داخل البيت بل من أم صديقة الابنة، صنع مفارقة صادمة له تشير إلى إمكانية تغافله عن احتياجات أخرى لا يعرف عنها شيء.

المشاهد التي تعمد الفيلم التركيز عليها هي محاولات الأب المستمرة لاكتشاف دوره في حياة ابنته، داخل كادر ضيق يعكس حالة الاختناق والعزلة التي يعيشها وهو لا يعرف إن كانت محاولاته ستفشل ام لا.

المخرج محمد طاهر نجح في نقل هذا التوتر للمشاهد، كل زاوية من الفيلم كانت تعبر عن حالة الانفصال التي يعيشها الأب، وكل صمت بين الحوارات كان يتحدث بصوت أعلى من الكلمات نفسها.

لماذا يظهر الأب طوال الفيلم بوجه متجهم ومتردد دائما ويشير إلى حرج ذكورى عميق؟، لأن اقتحام الفضاء الأنثوي في مجتمعاتنا العربية مثل دخول الأب لمحل الملابس الداخلية يمثل تعديا أو تجاوز للأعراف الاجتماعية الموروثة، الفيلم يفكك هنا التابو الاجتماعي ويعيد تشكيل فعل الأبوة والرعاية إلى فعل فطري ملزم للأب، يتحدى به نظرات الشبهة والسخرية في كسر القواعد الشائعة، وسوء الظن، وتجاهل احتمال وجود حقيقة إنسانية أبسط وأعمق.

اليوم السابع