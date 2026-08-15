هانى محروس يكشف تفاصيل عودة التعاون مع مصطفى حجاج

كشف مهندس الصوت والمنتج هاني محروس، تفاصيل عودة التعاون مع المطرب مصطفى حجاج، بعد فترة من العمل بشكل منفصل، مؤكدا أن ما حدث بينهما لم يكن خلافا، وإنما رغبة من حجاج في خوض تجربة مختلفة، وهو ما تقبله محروس وترك له المساحة الكاملة لاختيار طريقه الفني.

وقال هاني محروس خلال لقائه مع “اليوم السابع”: “مفيش حد ما بيختلفش، حتى الإخوات بيختلفوا، لكن مصطفى ما اختلفش معايا، هو حب يجرب إنه ما يبقاش مع هاني، وأنا حبيت أسيبه براحته عشان مصطفى أخويا”.

وأضاف: “أنا تقريبا شفت مصطفى وهو صغير، فبعتبره ابني في الفن، وسيبته براحته، وما كانش فيه زعل بينا، وكان بييجي لي البيت وبيعدي عليا عادي”.

قررنا نقطع من أول السطر

وأوضح محروس أن عودة التعاون بينهما جاءت بعد جلسات تفكير حول الشكل الفني المناسب لمصطفى حجاج، قائلا: “بعد كده ابتدينا نفكر إن إحنا نقطّع من أول السطر، ولما رجعنا نشتغل نقطّع من أول السطر”.

وتابع أن الفكرة كانت العودة إلى اللون الذي عرف الجمهور مصطفى حجاج من خلاله، مؤكدا: “هنرجع نغني أغاني معينة تاني الناس حبانا فيها، وهي هدنة مش أكتر، وكل الناس في الحياة، في التمثيل، في الغنى، في أي حاجة، بيبقى فيه هدنة وبنرجع”.

قعد على نار أخدت وقت كبير جدًا

وكشف هاني محروس تفاصيل صناعة أغنية “قعد على نار”، موضحا أن الأغنية كانت تحتاج إلى وقت كبير حتى تخرج بالشكل الذي يرضيهما.

وقال: “كلام ولحن عزيز الشافعي، إحنا عاملين للأغنية دي بقالنا شوية، والأغنية دي خدت وقت كبير جدًا مننا في صناعتها، واتوزعت حوالي 3 أو 4 مرات مش أقل من كده”.

وأشار إلى أن الأغنية مختلفة وتحمل روحا خفيفة، قائلًا: “الأغنية دمها خفيف، هزار، مقسوم من الحاجات اللي الناس بتحب مصطفى فيها”، مؤكدا أنه يتوقع لها نجاحًا كبيرًا.

اليوم السابع