إسلام زكى : كل أغنية وليها صاحبها والغناء مش هيبعدنى عن التلحين والتوزيع

كشف المطرب والملحن والموزع إسلام زكي، في تصريحات خاصة لبرنامج «من إمبارح للنهارده» تقديم همسة إمام على «ميجا إف إم»، تفاصيل تجربته الغنائية من خلال أغنية «ماشي بغني»، مشيراً إلى أن خطوة الغناء جاءت في التوقيت المناسب بالنسبة له.

وقال إسلام زكي: «اشتغلت مع كل نجوم الغناء في الوطن العربي في التلحين والتوزيع، وبتجمعني بيهم علاقة طيبة، ورغم إني كان نفسي أغني، لكن لما كان بيكون عندي أغنية حلوة مخليها لنفسي كنت بخليهم يسمعوها، ولو عجبت حد عادي ياخدها، لحد ما جت خطوة الغناء مؤخراً، وكل حاجة في وقتها».

وأضاف: «قدمت أغنية “ماشي بغني” لما حسيت إن معانيها تشبهني، وتشبه ألحاني وتوزيعي، وبقى لي فترة حاسس إن جوايا أفكار وألحان خاصة بيا، وممكن تكون مناسبة ليا أكتر من غيري، ومبسوط بردود الأفعال اللي جت عليها».

وأكد إسلام زكي أن خطوة الغناء لن تؤثر على عمله في مجال التلحين والتوزيع، قائلًا: «خطوة الغناء مش هتاخدني من التلحين والتوزيع، وعلاقتي بالنجوم هتفضل زي ما هي».

وتابع: «أنا طول الوقت في الاستديو، وغير التلحين والتوزيع بعمل كمان موسيقى تصويرية، وسعيد إن مشواري الحمد لله راقي ومفيهوش حاجة مسيئة، وراضي جدًا عن شغلي».

وعن رؤيته للأغاني التي يقدمها، قال: «مؤمن جدًا بمقولة إن كل أغنية وليها صاحبها».

وعن أجواء موسم الصيف، أوضح: «حاولت في الصيف أقدم حاجة تناسب ذوق الجمهور، والأجواء الصيفية المرحة، بس لسه فيه نكد جاي في الشتا».

وأعرب إسلام زكي عن سعادته بالموسم الغنائي الحالي، قائلًا: «الموسم الصيفي مليان بالألبومات الناجحة اللي تفرح، وسعيد جدًا بيه».

كما تحدث عن كليب «ماشي بغني»، قائلًا: «سعيد بإشادة الجمهور بالكليب، وأشرف عليه أحمد آيس من الشباب الموهوبين في الجرافيك، وعايزين نستغل الذكاء الاصطناعي في تسهيل المجهود علينا».

اليوم السابع