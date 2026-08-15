الفيشاوى يفتتح الدورة 4 من مهرجان الغردقة لسينما الشباب بـ”أحياء أم أموات”

وقع إختيار إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب على الفيلم الروائي القصير أحياء ام اموات ليعرض في حفل إفتتاح الدورة الرابعة يوم 10 سبتمبر المقبل بقصر ثقافة الغردقة.

الفيلم يعرض عالميا لأول مرة وهو من بطولة أحمد الفيشاوي وجيهان خيري ومن تأليف وإخراج آدم حال .

مدة الفيلم 14 دقيقة تقريبا ويناقش مشاكل الحياة والتباعد الاجتماعي الناجم عن التكنولوجيا من خلال قصة زوجين تحولت حياتهما الي حالة من الجمود العاطفي والإنساني ويشعران ان التكنولوجيا سرقت منهما مشاعرهما .

مخرج الفيلم ادم حال، من مواليد القاهرة في 12 يناير 2007، فهو مخرج وكاتب درس الإخراج في جامعة جنوب كاليفورنيا، وقدم فيلمه الأول وثائقيًا عن متحف التحرير المصري ويعد أحياء أم أموات ثاني أفلامه

وعبر المخرج آدم حال عن اعتزازه وتقديره لمهرجان الغردقة لسينما الشباب لإختيار فيلمه ليعرض في حفل إفتتاحه

وقال آدم حال: “اشعر بالفخر ان يكون العرض العالمي الأول للفيلم في مصر ومن خلال مهرجان سينمائي للشباب”.

لافتا إلي أن الفيلم يتناول قضية التأثير السلبي للتكنولوجيا على مشاعرنا الإنسانية باعتبارها مشكلة تعاني منها المجتمعات المختلفة .

بدوره أكد السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان أن عرض فيلما لمخرج لم يتجاوز عمره الـ 19 عاما في حفل إفتتاح الدورة الرابعة للمهرجان هو تأكيد على أهداف المهرجان

وقال” الباسوسي ” :ان مهرجان الغردقة بعد منصة سينمائية خاصة بالشباب كصانعين للأفلام ومواهب واعدة وجمهور عاشق لكل التجارب الشابة والجديدة.

وذكر الكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان أن برامج واقسام الدورة الرابعة للمهرجان حافلة بالأنشطة والعروض السينمائية الجديدة.

مشددا علي أن إختيار فيلم أحياء ام اموات ليكون فيلم الإفتتاح مسألة طبيعية تتماشي مع طبيعة وأهداف المهرجان .

ومن جانبه أوضح المخرج أحمد هجرس المدير الإداري للمهرجان أن اختيار الفيلم للعرض دليل على أن الشباب هم وقود صناعة السينما المصرية.

وقال “هجرس “:أن المهرجانات أصبحت شاشة مكبرة للتجارب السينمائية الواعدة دون النظر إلى كونها طويلة أو قصيرة.

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اليوم السابع