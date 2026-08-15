صابر الرباعى يحيى حفلاً غنائياً فى مهرجان نابل فى تونس

يواصل النجم التونسي صابر الرباعي تألقه بحفلات الصيف من خلال حفل ضمن فعاليات مهرجان نابل الدولي بدورته الـ38 المقام بتونس، اليوم الأحد، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الأماكن بموسم الصيف.

وحقق الفنان التونسي صابر الرباعي نجاحاً مؤخراً من خلال أغنية “Sous Le Jasmin” (تحت الياسمين)، والتى حققت مشاهدات كبيرة وحظيت بإعجاب الكثير من جمهوره فى الوطن العربى.

وتُعد “Sous Le Jasmin” تجربة موسيقية مختلفة تجمع بين روح الأغنية العربية ودفء الموسيقى الفرنسية، حيث تحمل أجواء رومانسية مستوحاة من عبق الياسمين التونسي، وتمزج بين اللغتين العربية والفرنسية في قالب موسيقي معاصر.

الأغنية من كلمات الشاعر حمدي المهيري، وألحان صابر الرباعي، فيما تولى إخراج الفيديو كليب محمد حلمي، الذي استلهم مشاهده من جمال المدن التونسية القديمة وأزقتها التاريخية.

اليوم السابع