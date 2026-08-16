3 أفلام و4 مسلسلات ظهرت فيهم درة بالحجاب قبل “الست لما”

تنتظر النجمة درة عرض فيلمها الجديد “الست لما” التى تخوض به منافسات موسم صيف 2026، بمشاركة النجمة يسرا وكوكبة كبيرة من نجوم الفن، حيث من المقرر طرح الفيلم في دور العرض المصرية يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس الجاري.

وتظهر النجمة درة ضمن أحداث العمل بالحجاب، ولا تعد هذه المرة الأولى التى تظهر بالحجاب فقد ظهرت في 3 أفلام هم، “يوم وليلة” و”مولانا”، “المعدية”، كما ظهرت فى الدراما بالحجاب فى 4 مسلسلات هم، “الريان”، “إثبات نسب”، “بين السما والأرض”، “سجن”النساء”.

وياتي ذلك بعد النجاح التى حققتها النجمة درة فى رمضان الماضي من خلال مسلسل علي كلاي التى قدمت بطولته بجانب النجم أحمد العوضي، وحظى بتفاعل كبير من الجمهور وحققق الكثير من المشاهدات أثناء عرضه.

درة تجسد معاناة المرأة في الست لما

وتخوض درة من خلال فيلم الست لما تجربة سينمائية مختلفة، إذ تقدم شخصية فاطمة، وهي فتاة نشأت داخل ملجأ للأيتام، وتحلم منذ طفولتها بأن تصبح أمًا، إلا أن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعد زواجها من رجل أناني، يتعدى عليها جنسيًا رغم تحذيرات الأطباء، لتجد نفسها أمام مأساة إنسانية قاسية.

وتكشف شخصية فاطمة من خلال أحداث الفيلم تفاصيل تجربتها وما تعرضت له، في معالجة درامية لقضية الاغتصاب الزوجي، وما يترتب عليها من آثار نفسية واجتماعية وإنسانية بالغة، في محاولة لتسليط الضوء على معاناة عدد من النساء مع العنف داخل الحياة الزوجية، وطرح القضية للنقاش المجتمعي.

رحلة من حلم الأمومة إلى الواقع المؤلم

وتقدم درة الشخصية في إطار درامي وإنساني، إذ تنقل رحلة “فاطمة” من فتاة تحمل حلم الأمومة إلى امرأة تواجه واقعًا مؤلمًا، لتصبح قصتها أحد المحاور الرئيسية التي يعتمد عليها الفيلم في تناول قضايا المرأة والعنف الأسري.

أبطال فيلم الست لما

فيلم الست لما من بطولة يسرا، درة، ياسمين رئيس، ماجد المصري، عمرو عبدالجليل، انتصار، دنيا سامي، رانيا منصور، محمد جمعة، محمود البزاوي، ومحمد أنور، إلى جانب عدد من الفنانين المشاركين في أدوار مختلفة، والفيلم من إنتاج ندى السبكي ورنا السبكي، وإخراج خالد أبو غريب، وتأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي.

اليوم السابع