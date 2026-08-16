هالة صدقى توجه نصيحة هامة لأحمد غزى وكزبرة بعد طرح محمود التانى

نصحت الفنانة هالة صدقى، كل من النجمين أحمد غزى وكزبرة، بتقديم سلسلة أفلام على غرار الحريفة ومحمود التاني ليشكلا ثنائي فني قوي، قائلة: احنا مفتقدين جدا الثنائيات المستمرة بين نجمين زيهم عندهم موهبة وبيعرفوا يمثلوا كويس ومختلفين عن بعض فكل واحد فيهم هيكمل التاني”.

وأضافت هالة صدقى، على هامش العرض الخاص لفيلم محمود التاني، عن التواجد القوي لنجوم الشباب في السينما والدراما التلفزيونية، قائلة: من جيلنا وقبل جيلنا وبيظهر وجوه شابة كتيرة جدا لكن مع الوقت بيحصل تصفية مستمرة والوجوه الحقيقية بس اللى بتستمر وبتكمل”.

فيلم محمود التاني يتصدر الايرادات

شهد شباك التذاكر أول أمس الأربعاء تصدر فيلم محمود التاني، بطولة كزبرة وأحمد غزي، قائمة الإيرادات، وذلك في أول أيام عرضه بدور السينما، حيث حصد 2,590,695 جنيهًا، وفقًا لبيانات موقع Filmyard المتخصص في رصد ومتابعة إيرادات الأفلام في دور العرض المصرية.

محمود التاني يتصدر شباك التذاكر

وتدور قصة فيلم محمود التاني حول شابين يحملان الاسم نفسه، لكنهما ينتميان إلى عالمين مختلفين تمامًا من حيث الطباع والخلفية الاجتماعية، وتضعهما الظروف في سلسلة من المواقف غير المتوقعة بعد تبادل الأدوار بينهما، ليجد كل منهما نفسه مضطرًا إلى التأقلم مع حياة الآخر، وتتوالى المواقف الكوميدية الناتجة عن اختلاف أسلوب المعيشة وطريقة التفكير.

اليوم السابع