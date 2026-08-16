رحاب الجمل تجدد ثنائيتها مع أحمد فهمى للمرة 3 فى الفيل على الدرفيل

بدأت الفنانة رحاب الجمل تصوير مشاهدها في فيلم الفيل على الدرفيل، الذي يجمعها بالنجم أحمد فهمي، لتجدد بذلك ثنائيتهما الكوميدية للمرة الثالثة، بعد نجاح تعاونهما في أعمال سابقة لاقى خلالها الثنائي تفاعلًا من الجمهور، حيث تجسد رحاب خلال أحداث العمل شخصية كوميدية بطابع مختلف.

تعاون متجدد مع أحمد فهمي

وتجمع رحاب الجمل وأحمد فهمي في الفيلم الجديد مواقف كوميدية، في تعاون يعيد تقديم الكيمياء الخاصة التي ظهرت بينهما من قبل، حيث سبق أن التقيا في فيلم مستر إكس الذي تم عرضه في عام 2023، إلى جانب مشاركتهما معًا في إحدى حلقات مسلسل ريح المدام الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان عام 2017.

فيلم الفيل على الدرفيل بطولة أحمد فهمي، أسماء جلال، حاتم صلاح، وبييومي فؤاد وعدد كبير من الفنانين الشباب إضافة إلى مشاركة مجموعة من النجوم كضيوف شرف من بينهم بيومي فؤاد، والعمل إنتاج شركة سينرجي بلس تامر مرسي، وتأليف شريف الليثي، وإخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويظهر فهمي وأسماء بدور زوجين خلال الأحداث.

آخر مشاركات رحاب الجمل السينمائية

يذكر أن اخر مشاركات رحاب الجمل السينمائية، ظهورها كضيفة شرف خلال فيلم إن غاب القط الذي تم عرضه العام الماضي، ومن بطولة آسر ياسين، أسماء جلال، كارمن بصيبص، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، وحمزة دياب، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح، في أولى تجارِبها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي مليء بالمواقف الكوميدية.

آخر أعمال أحمد فهمي في السينما، فيلم أحمد وأحمد بمشاركة أحمد السقا وتم عرضه في صيف 2025، ودارت أحداثه حول أحمد الذي يعود إلى مصر عاقداً العزم على الزواج من ضحى، إلا أن خططه تتبدل بشكل مفاجئ عقب تعرض خاله لحادث غامض يفقده الذاكرة، ثم يكتشف أحمد سراً صادماً يتعلق بزعامته لإمبراطورية إجرامية خطيرة.

اليوم السابع