شيماء سيف ضيف شرف بوجهين خلال أفلام موسم صيف 2026

تعزز الفنانة شيماء سيف تعزيز حضورها على الساحة السينمائية خلال موسم صيف 2026، ولكن هذه المرة من خلال مشاركات خاصة وضيوف شرف في أكثر من عمل سينمائي، حيث تظهر في فيلمين مختلفين يقدمانها بشخصيتين متباينتين تضيفان لمسات كوميدية إلى الأحداث.

فنانة استعراضية في فيلم الست لما

وتشارك شيماء سيف كضيفة شرف في فيلم “الست لما”، المقرر طرحه في دور العرض المصرية يوم 19 أغسطس الجاري. وتجسد خلال الأحداث شخصية فنانة استعراضية تستعين بها بطلات الفيلم الأربع لتصوير فيديو كليب، قبل أن تتسبب مفاجأة غير متوقعة في تغيير مسار الأحداث، بعدما يتبين أن فكرة الكليب مستوحاة من عمل غنائي سابق للفنان عمرو دياب، لتكشف بأن الإكس الخاصة به.

ويضم فيلم “الست لما” نخبة كبيرة من النجوم، إلى جانب يسرا، منهم درة، ياسمين رئيس، ماجد المصري، عمرو عبد الجليل، انتصار، دنيا سامي، رانيا منصور، محمد جمعة، محمود البزاوي، ومحمد أنور، إضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، أبرزهم كندة علوش، شيماء سيف، مصطفى أبو سريع، الإعلامية لميس الحديدي، الإعلامية هالة سرحان، إسلام جمال، حمدي الميرغني، وكريم عفيفي.

احدى زوجات بيومي فؤاد

أما الظهور الثاني لشيماء سيف خلال الموسم، فجاء من خلال فيلم “ابن مين فيهم؟”، الذي انطلق عرضه في السينمات يوم 9 يوليو الماضي، وتشارك في بطولته ليلى علوي وبيومي فؤاد. وتظهر شيماء خلال الأحداث في دور إحدى الزوجات السابقات لشخصية بيومي فؤاد، حيث يلتقيها أثناء رحلة بحثه عن ابنه المجهول، لتضيف الشخصية العديد من المواقف الكوميدية والمفارقات إلى سياق العمل.

وتدور أحداث فيلم “ابن مين فيهم؟” حول “رشدي”، رجل أعمال مستهتر، تتغير حياته بالكامل بعد وفاة عمته وتركها له ثروة كبيرة، لكن بشرط واحد، وهو العثور على ابنه من إحدى زيجاته السابقة. وتنطلق رحلة البحث بمساعدة المحامية “ماجدة”، وسط سلسلة من المواقف الطريفة والمفاجآت التي تحاول الإجابة عن السؤال الذي يحمله عنوان الفيلم: “ابن مين فيهم؟”.

اليوم السابع