خالد تاج الدين يروى كواليس انتقال حلّى حلّى من عمرو دياب إلى لطيفة

كشف الشاعر الغنائي خالد تاج الدين كواليس أغنية « حلّي حلّي »، التي طرحتها أمس المطربة لطيفة، موضحًا تفاصيل انتقال الأغنية من مشروع غنائي كان من المقرر أن يقدمه المطرب عمرو دياب، مؤكدًا في الوقت نفسه أن ما حدث لا يقلل من أي طرف، وأن علاقته بعمرو دياب ما زالت قائمة على المحبة والصداقة.

وأوضح خالد تاج الدين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن بداية الأغنية تعود إلى الملحن تامر علي، الذي صنع فكرة لحنية وطرحها على الفنانة لطيفة، التي طلبت منه كتابة كلماتها، ليقوم تاج الدين بكتابة الأغنية ويطلق عليها في البداية اسم «عاجبني»، قبل أن تختار لطيفة طرحها بعنوان «حلي حلي».

وأضاف تاج الدين أنه أحب الأغنية بعد الانتهاء من كتابتها، مشيرًا إلى أنه كان يتواصل بشكل مستمر مع عمرو دياب عبر تطبيق «واتساب» والمكالمات الهاتفية، فاستمع عمرو للأغنية، موضحًا: «سمعتهاله في لحظة ضعف وعجبته جدًا».

وأشار إلى أن عمرو دياب أخبره بعد يومين بأنه انتهى من تسجيل الأغنية، قبل أن يتولى الموزع عادل حقي توزيعها، حيث تواصل معه وسمعه التوزيع أيضًا، لتصبح الأغنية في تلك المرحلة ضمن الأعمال التي تم العمل عليها لصالح عمرو دياب.

وتابع خالد تاج الدين كاشفًا تفاصيل ما حدث لاحقًا: «في الآخر عرفت إن أغانيَّ اتشالت والغنوة مش موجودة»، مؤكدًا أن الفنانة لطيفة لم تكن تعلم بهذه التفاصيل، وأنه لا يحملها مسؤولية ما حدث، قائلًا وضاحكا: «وطبعًا ده ذنب لطيفة اللي ما كانتش تعرف كل الفيلم ده، ولو كانت عرفت أكيد ما كانتش نزلت الأغنية».

وأعرب الشاعر الغنائي عن سعادته بطرح الأغنية بصوت لطيفة، مشيدًا بأدائها، مؤكدًا أنها أضافت للأغنية وأظهرت جمالها، كما وجه إشادة بالملحن تامر علي، معتبرًا أن عودته بأغنية جديدة خلال موسم الصيف كانت إضافة مميزة.

وقال تاج الدين إن الأغنية بصوت لطيفة «مميزة»، مشيرًا إلى أن لحن تامر علي يمثل علامة مميزة، وأن صوت لطيفة أسهم بشكل واضح في إبراز جمال العمل، معربًا عن اعتزازه بالتعاون معها.

واختتم خالد تاج الدين حديثه بالتأكيد على أن الهدف من توضيحه هو الرد على تساؤلات الجمهور بشأن الأغاني التي كان يعمل عليها مع عمرو دياب خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الخلافات المهنية لا تؤثر على علاقتهما الشخصية، وقال: «عمرو دياب هيفضل حبيبي وأخويا مهما اختلفنا في الشغل سوا».

اليوم السابع