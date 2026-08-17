يارا السكرى تخطف الأنظار بإطلالة مستوحاة من عروس البحر

شاركت الفنانة يارا السكري جمهورها أحدث ظهور لها من خلال جلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام”، حيث خطفت الأنظار بإطلالة لافتة مستوحاة من أجواء البحر وشخصية عروس البحر”، وظهرت يارا في الصور بفستان طويل ومجسم باللون الفضي اللامع، تميز بتفاصيل براقة وتموجات تشبه حرشوف الأسماك.

اطلالة عروس البحر فى أجواء الصيف

وتفاعل عدد كبير من متابعي يارا السكري مع أحدث جلسة تصوير لها، حيث حصدت الصور إعجاب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع اختلاف الإطلالة وظهورها بصورة مستوحاة من أجواء عروس البحر” بالتزامن مع أجواء الصيف والبحر فى الساحل الشمالي الذي يقضي فيه النجوم والمشاهير اجازتهم الصيفية.

وفى سياق آخر، يعرض للفنانة يارا السكري حالياً فيلم صقر وكناريا، الذي تجسد خلال أحداثه شخصية فرح تعمل فاشون ديزاينر، وهي فتاة متهورة تتصرف بانفعال وتتخذ قرارات غير مدروسة، تتقاطع حياتها مع صقر الذي يجسد شخصيته محمد إمام بعدما ترك العاصابات ويرغب في الاستقرار حيث يتقدم لخطبتها، حيث تعرف عليها باعتبار أنها شقيقة زوجة صديقه كناريا الذى يلعب دوره شيكو.

أبطال وفريق عمل فيلم صقر وكناريا

فيلم صقر وكنارا يأتى من بطولة محمد إمام، شيكو فى أول تعاون سينمائى بين الثائى، فيما يشارك فى العمل يسرا اللوزي، ويارا السكري، خالد الصاوي، انتصار، أحمد الأزعر، وائل عونى، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم نسرين أمين، ودياب، ومحمود عبد المغني واللبناني باسم مغنية والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوى.

آخر أعمال يارا السكرى، مسلسل علي كلاي الذى شاركت في بطولته إلى جانب، أحمد العوضي، درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، عمر رزيق، مروة الأزلي، رحمة محسن، صفوة، أحمد عبدالله محمود، طارق الدسوقي، الشحات مبروك، وفاء شوقي، أحمد صيام، محمد الصاوي، بسام رجب، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام. وإنتاج شركة سينرجى.

اليوم السابع