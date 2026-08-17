جيسي جي تفاجئ جمهورها بفيديو مؤثر عن تطبيقات المواعدة.. ما الحقيقة؟

أثارت النجمة البريطانية جيسي جي حالة من القلق بين جمهورها، بعدما ظهرت في فيديو عبر حسابها على “إنستجرام” وهي تتحدث بنبرة مؤثرة عن عودتها إلى لتطبيق مواعدة شهير وذلك بعد أسابيع قليلة من انفصالها عن شريكها السابق تشانان كولمان.

وبدأت جيسي جي، البالغة من العمر 38 عامًا، الفيديو بطريقة بدت جادة ومليئة بالحزن، مؤكدة أنها تريد إخبار متابعيها بالحقيقة بعد انتشار تقرير حول عودتها إلى تطبيق المواعدة.

جيسي جي تعترف بالعودة إلى تطبيق المواعدة

وقالت جيسي جي في الفيديو إنها قامت بالفعل بتحديث وإعادة تفعيل حسابها على تطبيق المواعدة موضحة أنها استخدمت التطبيق لمدة يومين فقط.

وأشارت إلى أنها شعرت بالحماس في البداية، فقامت بتحديث صورها الشخصية، لكنها لم تغير السيرة التعريفية الخاصة بها، قائلة إنها أرادت أن تترك بعض الغموض حول هويتها.

وبعد ذلك، أكدت أنها أوقفت حسابها مرة أخرى، قبل أن تختتم حديثها بطريقة بدت وكأنها تعتذر لجمهورها.

وكانت جيسي جي في الحقيقة تسخر من التقارير التي تناولت عودتها إلى تطبيق المواعدة، إلا أن طريقة أدائها التمثيلي جعلت عددًا من المتابعين يعتقدون أنها تمر بحالة عاطفية صعبة.

الجمهور صدق دموعها

وبعد نشر الفيديو، سارع بعض المعجبين إلى الاطمئنان على جيسي جي، بعدما ظنوا أن دموعها حقيقية وأنها تعاني من آثار الانفصال.

لكن النجمة البريطانية سارعت إلى توضيح الأمر عبر مقطع آخر نشرته في قصص إنستجرام، مؤكدة أنها كانت تمزح ولم تكن حزينة كما اعتقد البعض.

وقالت جيسي جي وهي تضحك إن الجمهور بدأ يسأل عنها ويعتقد أنها حزينة بالفعل، موضحة أنها كانت تتعامل مع الموقف بطريقة ساخرة، وأنها ربما بالغت في التمثيل إلى درجة جعلت دموعها الحقيقية أثناء الأداء تبدو مقنعة للغاية.

انفصال بعد خمس سنوات من الارتباط

ويأتي هذا الموقف بعد إعلان جيسي جي الشهر الماضي انفصالها عن لاعب كرة السلة تشانان كولمان، بعد علاقة استمرت نحو خمس سنوات.

ويشترك الثنائي في تربية طفلهما، وكانت المغنية قد أوضحت وقت إعلان الانفصال أن المرحلة كانت حزينة وصعبة، لكنها أكدت في الوقت نفسه حرصهما على التعامل مع التغيير بصورة إيجابية والحفاظ على علاقة صحية في تربية ابنهما.

وأكدت جيسي جي أن إعلان الانفصال جاء أيضًا لتجنب انتشار الشائعات أو تقديم روايات غير صحيحة حول حياتهما الخاصة.

بداية جديدة لجيسي جي

وكانت عودة جيسي جي إلى تطبيق المواعدة قد أثارت اهتمامًا واسعًا، خصوصًا أنها التقت كولمان عبر التطبيق نفسه عام 2021، قبل أن تبدأ علاقتهما التي استمرت لعدة سنوات.

ورغم أن عودتها إلى التطبيق كانت لفترة قصيرة، فإن رد فعلها الساخر على الأخبار أظهر أنها تتعامل مع المرحلة الجديدة من حياتها بروح أكثر خفة، في الوقت الذي تستمر فيه في التركيز على حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية.

اليوم السابع