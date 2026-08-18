روبرتو كارلوس يتزوج شابة عربية في البرازيل… مَن هي العروس؟

بعد أيام قليلة على زواج نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو من عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز في مراسم عائلية خاصة، عاد اسم أسطورة كرة القدم العالمية إلى الواجهة من بوابة الزواج أيضاً، بعدما احتفل البرازيلي روبرتو كارلوس بزفافه الى سيدة الأعمال ووكيلة اللاعبين سهيلة الطاهري، ذات الأصول المغربية واللبنانية، في البرازيل.

روبرتو كارلوس يحتفل بزواجه في البرازيل

وأثارت صور مراسم الزواج المتداولة على السوشيال ميديا اهتماماً واسعاً من الجمهور، خصوصاً في العالم العربي، بعدما ظهر الثنائي خلال عقد قران بطابع إسلامي، في مشهد عكس جانباً مختلفاً عن حفلات الزفاف التقليدية التي اعتاد الجمهور رؤيتها حول نجوم كرة القدم العالميين.

واحتفل نجم كرة القدم بزواجه من سهيلة الطاهري في البرازيل، وسط أجواء عائلية بسيطة واحتفالية خاصة. وكانت مراسم عقد القران الإسلامي من أكثر التفاصيل التي لفتت الانتباه في الصور المتداولة، إذ ظهر رجل دين مرتدياً الزي التقليدي، ممسكاً بملف عقد الزواج، فيما جلست العروس إلى جانب عريسها وهي تضع غطاءً أبيض على رأسها.

وتُظهر الصور المتداولة أن المناسبة اتخذت طابعاً خاصاً بعيداً عن الاستعراض الضخم، فيما حرص الثنائي على إبراز الجانب الرسمي والروحاني من الزواج.

مَن هي زوجة روبرتو كارلوس؟

والعروس سهيلة الطاهري ليست اسماً بعيداً عن عالم كرة القدم، إذ تعمل وكيلة لاعبين معتمدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وتقيم في إسبانيا، ولها نشاط مهني مرتبط بإدارة ومتابعة مسارات لاعبي كرة القدم. وتحمل العروس خلفية عربية، وهي مغربية ولبنانية الأصل، وهو الجانب الذي جعل خبر زواجها من روبرتو كارلوس يحظى باهتمام خاص في المنطقة العربية.

ولا تبدو سهيلة مجرد شخصية مرتبطة بنجم كرة القدم، بل لديها حضور مهني في قطاع كرة القدم نفسه. ففي حزيران (يونيو) 2026، ظهرت في تصريحات إعلامية بصفتها وكيلة لاعبين معتمدة من “فيفا”، وتحدثت عن تطور منظومة تكوين المواهب في المغرب ودور أكاديمية محمد السادس في صناعة جيل جديد من اللاعبين.

كما أكدت في حديثها أهمية تطوير المواهب الشابة ومواكبتها ليس فقط رياضياً، وإنما تعليمياً وأسرياً أيضاً، ما يعكس طبيعة عملها في مجال إدارة مسيرة اللاعبين.

إطلالة سهيلة الطاهري خلال عقد القران

وخطفت العروس الأنظار بفستانها الأنيق المصنوع من قماش الدانتيل الشفاف، وبدا من خلال الصور المتداولة أنه تصميم ناعم بأكمام طويلة مع كشاكش رقيقة. وأظهرت الصور شعرها الطويل منسدلاً خلفها، بينما تألّفت الطرحة البيضاء من طبقتين وزُيّنت أطرافها بالدانتيل.

أما روبرتو كارلوس فظهر ببدلة رسمية سوداء، ليكتمل المشهد بإطلالة كلاسيكية للعروسين.

لماذا أثار الزواج اهتمام الجمهور العربي؟

وأثار زواج روبرتو كارلوس اهتمام الجمهور العربي، لأن العروس نفسها تنتمي إلى عالم كرة القدم، وليس إلى الوسط الفني أو الإعلامي الذي ترتبط به عادة زيجات نجوم الرياضة، في حين تضيف أصولها المغربية واللبنانية بعداً عربياً إلى قصة الزواج.

كما أن توقيت إعلان الزواج جعل الخبر أكثر جذباً للاهتمام، إذ جاء بعد أيام قليلة من إعلان زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز، ما جعل زفافين لاثنين من أشهر نجوم كرة القدم في العالم يتصدّران أخبار المشاهير والرياضة خلال فترة قصيرة.

زواج روبرتو كارلوس يأتي بعد زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا

في 11 آب (أغسطس) 2026، تزوج كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز التي اختارت بدلة رسمية من “غوتشي” في مراسم مدنية خاصة بمدينة كاشكايش البرتغالية، بحضور أطفالهما الخمسة. واختار الثنائي إقامة مراسم الزواج داخل منزلهما، في قرار يعكس رغبتهما في جعل المناسبة عائلية وشخصية بعيداً عن حفلات الزفاف الضخمة.

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