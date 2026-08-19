هل يعود جوني ديب إلى قراصنة الكاريبي؟ مفاوضات جديدة لعودة جاك سبارو

يبدو أن النجم الأمريكي جوني ديب يقترب من العودة إلى عالم “قراصنة الكاريبي” بعد سنوات من الغياب، بعدما أكد المنتج جيري بروكهايمر أن مفاوضات تجري حاليًا مع النجم للظهور مجددًا بشخصية الكابتن جاك سبارو في الجزء السادس من السلسلة الشهيرة، حسبما نشر موقع geo.tv

جيري بروكهايمر يؤكد المفاوضات

وخلال فعاليات معرض D23 التابع لشركة ديزني، كشف بروكهايمر أن فريق العمل يجري محادثات مع جوني ديب، موضحًا أنهم يعملون حاليًا على سيناريو الفيلم، معربًا عن أمله في أن تكتمل المفاوضات ويتم تنفيذ المشروع.

ويأتي هذا التصريح ليعيد الحديث عن إمكانية استعادة ديب لدوره الشهير، بعدما ظلت مشاركته في مستقبل السلسلة غير مؤكدة لسنوات.

جوني ديب ليس بطل الفيلم الوحيد

وبحسب تقرير نشرته “ديدلاين”، فإن قصة الجزء الجديد لن تركز بشكل أساسي على شخصية جاك سبارو، إذ من المتوقع أن تدور الأحداث حول الشخصية التي تجسدها النجمة مارجوت روبي، مع ظهور ديب بدور داعم.

وفي حال تأكدت هذه التفاصيل، فسيكون الفيلم بمثابة تطور جديد في مسار السلسلة، بدلًا من أن يكون استمرارًا مباشرًا للأجزاء السابقة بقيادة جوني ديب.

نجاح ضخم رغم تراجع إيرادات الجزء الأخير

وكان آخر أفلام السلسلة، “قراصنة الكاريبي: الموتى لا يحكون حكايات” الذي صدر عام 2017، قد حقق نحو 795.9 مليون دولار عالميًا، ليصبح الأقل تحقيقًا للإيرادات بين أفلام السلسلة.

ورغم ذلك، تجاوزت الإيرادات الإجمالية لسلسلة “قراصنة الكاريبي” 4.5 مليار دولار حول العالم، ما يجعلها واحدة من أنجح السلاسل السينمائية في تاريخ هوليوود.

عودة جوني ديب إلى هوليوود

وتأتي المفاوضات في وقت يواصل فيه جوني ديب استعادة حضوره السينمائي بعد فترة طويلة من الجدل الذي أحاط بحياته الشخصية ومسيرته المهنية، خاصة عقب قضية التشهير الشهيرة التي خاضها ضد زوجته السابقة آمبر هيرد عام 2022.

ومن المقرر أن يعود ديب إلى الشاشة في وقت لاحق من العام من خلال فيلم Ebenezer: A Christmas Carol ، الذي يجسد فيه شخصية إبنزر سكروج، والمقرر طرحه في 13 نوفمبر.

وفي حال توصل ديب وديزني إلى اتفاق نهائي، فإن عودة الكابتن جاك سبارو إلى الشاشة ستكون واحدة من أكثر عودات الشخصيات السينمائية انتظارًا من جانب جمهور السلسلة

اليوم السابع