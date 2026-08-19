من يسرا لـ ياسمين عبد العزيز ومنى زكي.. نجمات يتصدرن شباك تذاكر صيف 2026

يشهد موسم أفلام صيف 2026 حضورًا لافتًا للبطولات النسائية، مع عودة عدد من النجمات إلى شاشة السينما وتقديمهن شخصيات مختلفة تحمل ملامح قوية ومؤثرة في الأحداث، لتؤكد المرأة حضورها كعنصر أساسي في صناعة الفيلم ونجاحه الجماهيري.

وتأتي في مقدمة هذه الأعمال الفنانة يسرا من خلال فيلم “الست لما”، والتي تعود يسرا من خلاله بشخصية جديدة ومختلفة عليها، بمشاركة كل من درة، ماجد المصري، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، انتصار، دنيا سامي، رانيا منصور، محمد جمعة، محمود البزاوي ومحمد أنور، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

ياسمين عبد العزيز.. عودة بعد 8 سنوات

وتسجل النجمة ياسمين عبد العزيز عودتها إلى شاشة السينما بعد غياب استمر 8 سنوات، من خلال فيلم خلي بالك من نفسك، الذي تتقاسم بطولته مع النجم أحمد السقا ضمن موسم صيف 2026.

وتجسد ياسمين خلال أحداث الفيلم شخصية فريدة الشندويلي، وهي تاجرة سلاح محترفة تمتلك شبكة من العلاقات الخطرة، وتعيش في مطاردة مستمرة مع خصوم لا يعرفون الرحمة، في تجربة مختلفة تقدم من خلالها شخصية تحمل قدرًا من القوة والمواجهة.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد السقا، لبلبة، بيومي فؤاد، ميشيل ميلاد ومحمد رضوان، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، أبرزهم عمرو سعد، كريم فهمي، ماجد المصري وإياد نصار، والعمل من إنتاج تامر مرسي.

منى زكي وفيلم الجواهرجي أمام هنيدي

وتشارك النجمة منى زكي في موسم صيف 2026 من خلال فيلم الجواهرجي، الذي يجمعها بالنجم محمد هنيدي، وتقدم خلال أحداثه شخصية ياسمين، زوجة صائغ المجوهرات الشهير سيف، الذي يجسد شخصيته هنيدي.

وتظهر منى زكي خلال الفيلم بشخصية قوية تمتلك إرادة صلبة، وترفض الاستسلام لتصرفات زوجها ونزواته المتكررة، لتضعه أمام أخطائه وتدفعه إلى إعادة النظر في أفكاره الذكورية التقليدية، في إطار كوميدي اجتماعي يتناول العلاقة الزوجية والخلافات بين الطرفين.

ومع اجتماع هذه الأعمال في موسم واحد، تبدو البطولات النسائية حاضرة بقوة في خريطة السينما المصرية خلال صيف 2026، سواء من خلال عودة نجمات صاحبات تاريخ طويل مثل يسرا، أو عودة ياسمين عبد العزيز بعد غياب سينمائي طويل، أو استمرار منى زكي في تقديم شخصيات نسائية تمتلك حضورًا وتأثيرًا واضحًا في الأحداث.

اليوم السابع