محمد إمام يعيش نشاطا فنيا فى 2026.. فيلمان ومسلسل وأولى تجاربه المسرحية

يعيش النجم محمد إمام حالة من النشاط الفني اللافت خلال عام 2026، بعدما جمع بين السينما والدراما، إلى جانب استعداده لخوض أولى تجاربه على خشبة المسرح، في خطوة جديدة بمشواره الفني، ليواصل حضوره القوي بأكثر من عمل خلال العام.

محمد إمام في سينما 2026 بفيلمين

ويُعرض لمحمد إمام حاليًا في دور العرض السينمائية فيلم “صقر وكناريا”، الذي يجمعه بالفنان شيكو، ويشارك في بطولته كل من يسرا اللوزي، ويارا السكري، وخالد الصاوي، وانتصار، وأحمد الأزعر، ووائل عوني، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم نسرين أمين، ودياب، ومحمود عبد المغني، واللبناني باسم مغنية، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث الفيلم حول “صقر” الذي يقرر الابتعاد عن عالم العصابات والمخاطر بحثًا عن حياة أكثر استقرارًا، إلا أن خططه تتغير بعد تعارفه على “بلال”، الكاتب المهووس بعالم الجاسوسية والمغامرات، لينطلق الثنائي في سلسلة من المواقف غير المتوقعة والمغامرات المتلاحقة. وخلال رحلة البحث عن أصدقاء صقر القدامى، يكتشف أن كلاً منهم سلك طريقًا مختلفًا تمامًا، ما يخلق العديد من المفارقات الكوميدية والمواقف الطريفة التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

وبالتزامن مع عرض “صقر وكناريا”، يستعد محمد إمام لاستئناف تصوير فيلم “شمس الزناتي 2” نهاية شهر يوليو الجاري، بعد توقف مؤقت، حيث يواصل فريق العمل تحضيراته المكثفة للعودة إلى مواقع التصوير، مع انضمام عدد من النجوم إلى العمل.

ويشارك في بطولة فيلم “شمس الزناتي 2” إلى جانب محمد إمام كل من ياسمين رئيس، وباسم سمرة، ومحمد ثروت، ومحمود عبد المغني، وخالد أنور، وأحمد خالد صالح، وأحمد عبد الحميد، والعمل من تأليف محمد الدباح وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور أحداث الفيلم قبل 15 عامًا من أحداث الفيلم الأصلي “شمس الزناتي”، الذي قدمه الزعيم عادل إمام عام 1991، حيث تستعرض الأحداث البدايات الأولى لتكوين فرقة الزناتي، في معالجة جديدة مستوحاة من الفيلم الشهير.

محمد إمام يخوض أولى تجاربه المسرحية

ولم يقتصر نشاط محمد إمام خلال العام على السينما فقط، إذ يستعد أيضًا لخوض أولى تجاربه المسرحية، بعدما نشر صورة من داخل أحد المسارح، مشوقًا جمهوره لعرض جديد يعمل على التحضير له، كما كشف خلال حضوره العرض الخاص لفيلم “صقر وكناريا” أن اللوك الجديد وقصة الشعر المختلفة اللذين ظهر بهما يأتيان استعدادًا لعمل فني جديد سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبًا.

وعلى مستوى الدراما التليفزيونية، شارك محمد إمام في موسم رمضان 2026 من خلال مسلسل “الكينج”، الذي ضم إلى جانبه نخبة من النجوم، منهم ميرنا جميل، وحنان مطاوع، وانتصار، وسامي مغاوري، وحجاج عبد العظيم، وكمال أبو رية، وبسنت شوقي، ومصطفى خاطر، وأحمد فهيم، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

اليوم السابع