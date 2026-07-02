الفار هيعدى قدام وشك.. حكاية أصعب مشهد ليحيى الفخراني فى خرج ولم يعد

يعد فيلم “خرج ولم يعد” بطولة يحيى الفخراني، واحدًا من أبرز علامات السينما المصرية في ثمانينيات القرن الماضي، ليس فقط بسبب قصته الإنسانية التي تناولت صراع الإنسان بين حياة المدينة الصاخبة ودفء الريف، ولكن أيضًا بسبب الرؤية الخاصة التي حملها المخرج الراحل محمد خان، الذي قدم من خلاله عالمًا بسيطًا ومليئًا بالتفاصيل، ليصبح لاحقاً ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

كواليس فيلم خرج ولم يعد .. رفضه النجوم فصار من أهم أعمال خان السينمائية

صُور الفيلم بالكامل في مدينة بنها، واستغرق التصوير نحو أربعة أسابيع فقط، وكانت فكرة التصوير خارج القاهرة لم تكن محببة لبعض النجوم وقتها، إذ واجه الفيلم صعوبة في إقناع بعض الفنانين بالمشاركة، حيث رفض عدد من النجوم أداء الدور لظروف التصوير الخارجي، من بينهم محمود مرسي وحسن عابدين، قبل أن يوافق فريد شوقي في النهاية بعد إلحاح من منتج الفيلم وكاتب الحوار عاصم توفيق.

وكان محمد خان يرى الفيلم بطريقة مختلفة عن كثير من القراءات النقدية التي أحاطت به، إذ قال عنه: “لو تحدثنا عن خرج ولم يعد، أعتقد أنه تمت فلسفته أكثر مما يجب، وأنا أصوره كنت أشعر بأنني أعمل قطعة من الشيكولاتة”.

كما كشف خان أن الفنان عادل أدهم رفض المشاركة في الفيلم، وهو ما جعل رحلة البحث عن أبطال العمل أكثر صعوبة قبل اكتمال فريقه النهائي.

أزمة “الفأر”.. مشهد لم يكن سهلًا على يحيى الفخراني

من أشهر كواليس الفيلم مشهد الفأر في السجن، والذي كشف يحيى الفخراني عن صعوبته، قائلاً: “أنا مش بحب الفئران، والمخرج قالي الفار هيمشي قدام وشك، ساعتها مكنتش عارف أعمل إيه وشديت معاه وقولتله مش هعمله”.

وأضاف أن محمد خان أصر على تنفيذ المشهد لأنه لا يمكن حذفه من السياق الدرامي، لكن المفاجأة حدثت أثناء تجهيز التصوير، حيث مات الفأر بمجرد تشغيل الإضاءة، ليقول الفخراني مازحًا: “شوفتوا بقى ربنا مش عايز المشهد”.

ورغم كل هذه الصعوبات، خرج الفيلم إلى النور ليصبح أحد أهم أعمال محمد خان، حيث نجح في تقديم حكاية بسيطة عن رجل يهرب من عالمه القديم بحثًا عن معنى جديد للحياة.

اليوم السابع