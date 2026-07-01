أطل النجم محمد رمضان في أسبوع الموضة الرجالي في باريس لموسم ربيع / صيف 2027 بإطلالة جمعت بين الهوية المصرية والموضة المعاصرة، وذلك خلال حضوره عرض إحدى دور الأزياء الأمريكية، حيث اختار بدلة لونها بيج مائل إلى الأبيض، حيث تميز الجاكيت الذى ارتداه بتطريزات ذهبية امتدت على جانبي الجاكيت من الأمام، في إشارة مستوحاة من الحضارة الفرعونية، مع سروال واسع الأرجل وحذاء جلدي باللون البني الفاتح، وفقاً لما ذكره موقع “سى إن إن” عربى.

محمد رمضان بإطلالة فرعونية خلال أسبوع الموضة الرجالى بباريس

وزيّن محمد رمضان إطلالته بسلسلة طويلة تحمل وسم رقم 1، مرصّع بحبيبات سوداء برّاقة، في إشارة إلى لقب “نمبر وان”، ثم بعد فترة من حضوره العرض خلع الجاكيت ليكشف عن قميص داخلي يرتديه بدون أكمام لونه أبيض.

كما حرص محمد رمضان خلال عرض إحدى علامات الموضة الكنديّة ضمن أسبوع الموضة الرجالى على ارتداء بدلة لونها عنابي بقصة واسعة وتفصيلات خياطة دقيقة، تألفت من جاكيت كلاسيك بأكمام عريضة مطوية وسروال واسع الأرجل، ونسّق معها مجموعة من الإكسسوارات، بينها عقد من اللؤلؤ، وبروش ذهبي على شكل طائر، إلى جانب أساور متعددة ونظارة شمسية.

اليوم السابع