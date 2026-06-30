ماجدة الرومي تفتتح مهرجان جرش بالأردن 23 يوليو المقبل

تفتتح الفنانة ماجدة الرومي حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الأبعين، يوم الخميس 23 يوليو المقبل، وذلك على المسرح الجنوبي، فيما يتم تقديم ليلة أردنية على المسرح الشمالي احتفاء بالأغنية الأردنية.

212 فعالية في في مهرجان جرش

ويشهد مهرجان جرش للثقافة والفنون هذا العام برنامجاً نوعياً على مستوى حجم وتنوع الفعاليات، إذ يضم (212) فعالية ثقافية وفنية وترفيهية، تتوزع بين (117) فعالية داخل مدينة جرش الأثرية و(95) فعالية تقام في مختلف محافظات المملكة، بما يعزز الأثر الثقافي للمهرجان.

نجوم عرب وعالميون في الدورة الأربعين

كما يضم البرنامج باقة متنوعة من الأمسيات الموسيقية والغنائية والفلكلورية والتراثية والمسرحية والعروض الاستعراضية، التي يحييها نخبة من نجوم الفن الأردني والعربي والعالمي، إلى جانب الفعاليات الثقافية وبرامج التبادل الثقافي وجناح السفارات للدول المشاركة، ومن بينها دولة قطر الشقيقة ضيف شرف المهرجان، فضلاً عن الفعاليات المخصصة للأسرة والأطفال.

مسارح جديدة وسوق جراسا

وتقام فعاليات الدورة الأربعين على مسارح: الجنوبي، والشمالي، وأرتميس، والصوت والضوء، والمدرج الروماني في عمّان، ومسرح الأوديون، إضافة إلى مسرح الهيبودروم الجديد، الذي يجري العمل على تجهيزه في مدينة جرش الأثرية. كما تشهد الساحة الرئيسية إطلاق “سوق جراسا” الذي يضم الحرف اليدوية والمنتجات التراثية والصناعات الإبداعية والأعمال الفنية المحلية، بما يوفر منصة لدعم الحرفيين والمنتجين المحليين ويمنح الزوار تجربة ثقافية وتراثية متكاملة.

اليوم السابع