هل تختفى الحمير من مصر؟.. خبير يكشف الأرقام وأسباب الانخفاض

حذر حسين أبو صدام، الخبير الزراعى، من استمرار التراجع فى أعداد الحمير داخل مصر، مؤكدًا أن أعدادها تشهد انخفاضًا متواصلًا حتى الوقت الحالى، وهو ما يستدعى الانتباه إلى أهمية الحفاظ على هذا الحيوان لما يمثله من دور اقتصادى وبيئى.

تراجع أعداد الحمير إلى الثلث

وأوضح «أبو صدام»، خلال حواره ببرنامج «بلدنا اليوم»، أن مصر كانت تضم خلال تسعينيات القرن الماضى ما يقرب من 3 ملايين حمار، بينما انخفض العدد حاليًا إلى نحو مليون حمار فقط، وهو ما يعنى تراجعًا يقدر بنحو الثلثين.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة لا تقتصر على مصر وحدها، وإنما تمتد إلى العديد من دول العالم، مستشهدًا بالصين التى كانت تمتلك نحو 11 مليون حمار، قبل أن يتراجع العدد إلى قرابة 3 ملايين، أى بانخفاض يصل إلى 8 ملايين حمار.

الزراعة الحديثة وراء انخفاض الأعداد

وأكد الخبير الزراعى أن السبب الرئيسى وراء تراجع أعداد الحمير يعود إلى الاعتماد المتزايد على الوسائل الحديثة فى الزراعة، إلى جانب ضعف الجدوى الاقتصادية من تربيتها.

وأوضح أن الفلاح يقوم بتربية الحمار لسنوات طويلة، ثم لا يتجاوز سعر بيعه فى النهاية نحو 4 آلاف جنيه، وهو ما لا يحقق عائدًا اقتصاديًا مجزيًا، ويدفع كثيرين إلى العزوف عن تربيته.

اختفاء الحمير يهدد التوازن البيئي

وشدد «أبو صدام»، على أن للحمار دورًا مهمًا فى الحفاظ على التوازن البيئى، محذرًا من أن اختفاءه سيمثل كارثة كبيرة، خاصة أن هناك قرى ومناطق ريفية لا تزال تعتمد عليه فى تلبية احتياجاتها اليومية وأعمالها الزراعية، وهو ما يجعل الحفاظ عليه ضرورة وليست رفاهية.

موقفه من تصدير الحمير

وفيما يتعلق بتصدير الحمير، أكد الخبير الزراعى أنه لا يمانع تصديرها، لكنه يرفض تصدير الجلود فقط، موضحًا أن ذلك قد يثير تساؤلات حول مصير باقى أجزاء الحيوان.

وأضاف أن بعض الدول اتجهت إلى إنشاء مزارع متخصصة لتربية الحمير والاستفادة من ألبانها واستخداماتها المختلفة، بما يحقق قيمة اقتصادية مضافة ويحافظ فى الوقت نفسه على هذه الثروة الحيوانية.

المصري اليوم