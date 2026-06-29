بسمة بوسيل من ستار أكاديمى إلى عالم الأزياء وعودة للغناء مرة أخرى

بسمة بوسيل فنانة مغربية من مواليد 10 مايو 1991 في ورزازات بالمغرب. درست الطب البشري لكنها لم تكمل دراستها بسبب دخولها المجال الفني.

البداية

شاركت بسمة بوسيل في الموسم السادس من برنامج ستار أكاديمي عام 2009 وحصلت على المركز الثاني. كانت أكثر الطلاب غناء في البرايمات حيث قدمت 45 أغنية منفردة ودويتو وجماعية حتى النهائيات. بعد البرنامج طرحت سنقل بعنوان محال إهداء للجمهور المغربي.

الزواج والاعتزال المؤقت

تعرفت بسمة بوسيل على الفنان تامر حسني بعد ستار أكاديمي وغنت معه دويتو متسألنيش. تزوجا في أبريل 2012 في حفل عائلي بسيط أنجبت منه ثلاثة أبناء هم تاليا وأمايا وآدم استمر الزواج 12 عاما بعد الزواج اعتزلت الغناء للتفرغ لحياتها الأسرية تم تسجيل ألبوم لها لكن تامر حسني قرر عدم طرحه.

عالم الأزياء

أسست بسمة بوسيل علامة تجارية خاصة بتصميم الأزياء. وتفرغت لعالم الموضة والمكياج بعد إنجاب ابنتيها.

الانفصال والعودة الفنية

أعلنت بسمة انفصالها رسميا عن تامر حسني في أبريل 2023 عبر انستجرام بعد الانفصال عادت للغناء وطرحت ميني ألبوم بعنوان حلم يضم 6 أغنيات منها أبو حب وهو اللي نسيني وخسارة. كما أصدرت أغنية البدايات عام 2024 من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى كما تخوض أول تجربة تمثيلية لها فى فيلم بيج رامي مع رامز جلال.

اليوم السابع