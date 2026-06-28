النجم تامر حسني يحقق أكبر حضور جماهيري في مهرجان موازين بالمغرب

اختار المهرجان النجم المصري تامرحسني ليكون مسك ختام مهرجان موازين العالمي بمملكة المغرب لشعبيته الاستثنائيه مع الشعب المغربي و بالفعل حقق رقم فريد من نوعه للمرة الرابعة في مشواره الفني وفي عدد زياراته للمهرجان حيث كل حضور له كان يكسر رقمه القديم والذي يعد الاعلى في تاريخ مهرجان موازين بالمغرب.

تامر حسني يتألق فى ليالي مصر

وكان النجم تامر حسني، تألق مؤخراً في حفله الغنائي الضخم الذي أحياه ضمن حفلات ليالى مصر، وشهد الحفل تقديم تامر حسني ليلة غنائية موسيقية استثنائية وسط حضور جماهيري ضخم.

تامر حسني يثير حماس الجمهور فى احتفالية Egyptian Fan Zone

كما تألق تامر حسني فى إحتفالية كأس العالم FIFA 2026 في منطقة “Egyptian Fan Zone” بالنهر الأخضر، بالعاصمة الجديدة، حيث قدم عدد من أغانيه كما غني أغنية حلوة يا بلدى لداليدا، ورفع علم مصر، واحتفل بمشاركة المنتخب فى كاس العالم 2026.

أخر أعمال تامر حسني

يذكر أن أخر أغنيات تامر حسني هي أغنية «من قلبي» من إنتاج ميديا هب ومن كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد ابراهيم وإخراج مروان حامد.

اليوم السابع