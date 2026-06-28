13 مليون مشاهدة لـ”بحرية” محمد حماقى وشيرين عبد الوهاب فى 30 يوما

حققت أغنية “بحرية” للنجم محمد حماقي والنجمة شيرين عبد الوهاب، أكثر من 13 مليون مشاهدة واستماع عبر قناة يوتيوب، خلال 30 يوم من طرحها، والاغنية من كلمات وتوزيع عزيز الشافعي وميكس توما.

حفل حماقي في الأرينا

أحيا النجم محمد حماقي حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح “الأرينا” بمنطقة القاهرة الجديدة، وسط حضور جماهيري كثيف، حيث رفع شعار “كامل العدد” قبل انطلاق الحفل، في تأكيد جديد على الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها النجم بين جمهوره.

وقدم حماقي خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي ارتبط بها جمهوره على مدار مشواره الفني، وسط تفاعل لافت من الحضور الذين رددوا كلمات الأغنيات معه، في أجواء اتسمت بالحماس والطاقة الإيجابية.

كما حرص النجم على تقديم عدد من أغنيات ألبومه الجديد “سمعوني”، الذي طرحه مؤخرًا عبر مختلف المنصات الموسيقية، ليمنح جمهوره فرصة الاستماع إلى أعماله الجديدة لأول مرة على المسرح، وسط استقبال حافل وتفاعل كبير من الحضور.

اليوم السابع