كندة علوش ترد على شائعات انفصالها عن عمرو يوسف

قالت كندة علوش أنها تعتبر نفسها فنانة part-time، لأنها تضع أولوليات فى حياتها لبيتها وأولادها وبعد ذلك التمثيل، لافتة إلي أنها فى الفترة الأخيرة أصحبت الأمومة والزواج مهمة أساسية في يومها، مشددة على أنها وقت التمثيل تقدم قصاري جهدها في الدور الذي تقدمه، قائلة :” لما بيجي وقت الـ part-time بحط روحي في المشروع اللى بعمله ولازم مخي يكون حاضر بقوة معي ومن قلبي وروحي وبذاكر جيدا وأحترم الأشخاص معي في المشروع”.

وأضافت كندة علوش خلال تصريحات تلفزيونية، أنها تؤمن بقدراتها الفنية والتمثيلية التى تجعل المحيطين بها من مخرجين أو منتجين أو زملائها يرشحونها للادوار الفنية، لافتة إلي أن ظهورها المتكرر في الفعاليات الفنية أو الريد كاربت لن يلفت لها الانظار كممثلة جيدة، قائلة :”انا ما بحس إذا مشيت كتير علي الريد كاربت فيه منتجين هياخدوني”.

واستطرت كندة علوش ، أنها لا تعلم التصوير جيدا على الريد كاربت أمام عدسات المصورين وتكتفي بوضع مجهودها فى اختيار الميك اب والفستان وتفاصيل اللوك، مشيرة إلي انها كانت المرة الأولي لها التي تحضر بها الفعاليات وكان زوجها الفنان عمرو يوسف هو من يحضرها بشكل دوري منذ الدورة الاولي، مما أثار الشائعات عبر السوشيال ميديا عن انفصالهما، ولكنها كانت تتجاهل الرد عليها.

اليوم السابع