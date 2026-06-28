مصمم معارك : السقا حبسنى فى أوضه 6 ساعات علشان كنت الدوبلير بتاعه

تحدث أحمد كازومي Action director، عن موقف جمعه مع النجم أحمد السقا، في كواليس مسلسل العنكوب، حيث عمل كازومي وقتها “دوبلير” للنجم احمد السقا.

وقال كازومي حلال تواجده ضيفاً في الحلقة الرابعة من الموسم الثاني لبودكاست الشغلانة الذي يقدمه الناقد الفني آسر أحمد، :”قرار مشاركة الممثل في مشهد الأكشن هو قرار “Action director”، ولو حتي الممثل قال ان هو اللى عاوز يصور بنفسه لان دا مسئوليتي انا لو اتصاب”.

وأضاف كازومي في حديثه :”بمناسبة الدوبلير في تصوير مسلسل العنكبوب، والمفروض احمد نادر جلال قالى انا دوبلير احمد السقا، وقالى هتجري مكانه فوق القطار، احمد السقا شافني لابس اللبس بتاعه وحالق زيه وحاطط التاتو بتاعه، قالى انت مين؟ والسقا فعلا بيعمل كل حاجة بنفسه لانه عاوز يعمل كل حاجة بنفسه”، متابعاً :”خدني جوا الاوضه وحبسني لمدة 6 ساعات قاعد، كلمت الناس قولتلهم احمد السقا حابسني في الاوضه ومش عاوزني انزل”.

من هو كازومي

يعمل كازومي مصمم معارك سينمائية وله الكثير من الأعمال الشهيرة منها “غرفه 207 – رنيا وسكينة – أشغال شقة – رامبو – هو في إيه – اتنين غرنا- بابا وماما جيران- 220 يوم – ديبو -عائشة لا تستطيع الطيران – سفاح الجيزة – بنات الروابي- فضة – ولاد رزق 3 – برستيج- اللعبة -الكاميرا الخفية”.

الموسم الثاني من بودكاست الشغلانة

ويعود الموسم الثاني من بودكاست الشغلانة للزميل آسر أحمد، بتفاصيل وضيوف من قطاعات جديدة داخل المشاريع السينمائية والدرامية والمسرحية والموسيقية، حيث يضم الموسم الجديد ضيوفاً من التوزيع الموسيقي والتلحين والإنتاج الفني الدرامي والسينمائي والإخراج المسرحي والـ stunt والكثير من القطاعات المختلفة.

وحل فى أولى حلقات الموسم الثاني المنتج الفني شريف عطية، للحديث عن كواليس عالم الإنتاج السينمائي والدرامي، ومجال الإعلانات، والتجهيزات الخاصة بالاعمال، بالإضافة إلى عملية اختيار الفريق المناسب لكل عمل.

الموسم الأول من بودكاست الشغلانة

الموسم الثاني من بودكاست الشغلانة، يستكمل ما قدمه الزميل آسر أحمد في الموسم الأول، الذي استضاف فيه كل من الكاتب إياد صالح والكاتب محمود عزت والكاتب محمد إسماعيل أمين، والمخرج أحمد فوزي صالح والمخرج محمد سلامة، ومحمد سري مدير مشروعات ميديا هب سعدي جوهر، والاستايليست إيمان الخميسي ومصممة الرقصات ميريت ميشيل، والبروديوسر إسراء طاهر، ومهندس الصوت مصطفى شعبان، وأحمد يحيى – صانع الأفلام الوثائقية، وأشرف سعيد – Creative Director شركة ميديا هب “سعدي جوهر”، ومهندس الديكور أحمد فايز، والدكتور محمد مختار مدير التصوير.

اليوم السابع