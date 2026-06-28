نورهان : أشكر الشركة المتحدة على دعمها وتمنيت لعب دور سعاد حسنى فى الحب الضائع

وجهت الفنانة نورهان، الشكر للشركة المتحدة، وذلك خلال لقاءها مع برنامج “من إمبارح للنهارده” الذي تقدمه الإعلامية همسة إمام على إذاعة “ميجا إف إم”، حيث قالت، أوجه الشكر للشركة المتحدة على صبرها عليها وعلى ظروف سفرها لأداء العمرة، قبل أن تبدأ تصوير مسلسلها الجديد “حكايات جروب الماميز”.

وكشفت نورهان أنها بدأت التمثيل في سن الرابعة عشرة، مؤكدة أن دخولها المجال الفني لم يكن صدفة، مشيرة إلى أن أسرتها تفانت في دعمها لتحقيق ذاتها، حتى انتقلوا من الإسكندرية إلى القاهرة خصيصاً لتشجيعها على دخول الوسط الفني.

وعن أدوارها التي تمنتها، قالت إنها لو عاد بها الزمن، كانت تتمنى تجسيد دور سعاد حسني في فيلم “الحب الضائع”، ودور صباح في “الأيدي الناعمة”.

وفي ختام حديثها، أعربت نورهان عن حبها الشديد للوقوف على خشبة المسرح، ووصفت نفسها بأنها متيمة بالمسرح الغنائي الاستعراضي طوال عمرها، لكنها لم تتوفق حتى الآن في تقديم عرض مسرحي، رغم مشاركتها في بروفات لأكثر من مسرحية.

اليوم السابع