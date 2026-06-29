كريم فهمى وإياد نصار ضيفا شرف فيلم خلى بالك من نفسك بطولة ياسمين والسقا

يظهر النجمان كريم فهمي وإياد نصار كضيفي شرف ضمن أحداث فيلم “خلي بالك من نفسك”، الذي يجمع النجمان أحمد السقا و ياسمين عبد العزيز في بطولة جديدة، حيث يقدم كل منهما ظهورًا خاصًا ضمن سياق أحداث العمل.

ويضم الفيلم نخبة من النجوم، ويشهد عودة التعاون بين أحمد السقا وياسمين عبد العزيز في عمل سينمائي جديد، بينما يأتي انضمام كريم فهمي وإياد نصار كضيفي شرف ليضيف مزيدًا من المفاجآت، خاصة أن ظهورهما يرتبط بمحاور مؤثرة في مجريات الأحداث، دون الكشف عن تفاصيل أدوارهما حتى الآن.

قصة فيلم خلي بالك من نفسك

تدور أحداث فيلم “خلي بالك من نفسك” فى إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن والتشويق، حيث يقدم السقا شخصية مختلفة تعتمد على تقديم النصائح العاطفية عبر برنامجه الإذاعى، قبل أن تتشابك حياته مع عدد من المواقف غير المتوقعة التى تقلب الأحداث رأسًا على عقب.

أبطال فيلم خلي بالك من نفسك

فيلم خلي بالك من نفسك من بطولة أحمد السقا، ياسمين عبد العزيز، لبلبة، ومحمد رضوان، ومصطفى أبو سريع، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف شريف الليثى وإخراج معتز التونى.

اليوم السابع