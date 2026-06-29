أنغام تلتقى بجمهور قطر.. 16 أكتوبر المقبل

تحيى النجمة أنغام حفلاً غنائياً في قطر يوم 16 من شهر أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

حضور كامل العدد فى حفل أنغام على مسرح الأرينا

وكانت النجمة انغام قد أحيت مؤخراً ليلة غنائية استثنائية على خشبة مسرح الأرينا بالقاهرة الجديدة، وسط حضور جماهيري كبير تحت شعار كامل العدد، في واحدة من أبرز السهرات الطربية التي شهدتها العاصمة خلال الفترة الأخيرة.

وقدمت انغام خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت، حيث تنقلت بين الأعمال الكلاسيكية والحديثة، مؤكدة مكانتها كواحدة من أهم الأصوات النسائية في الوطن العربي، وصاحبة مدرسة خاصة تجمع بين الإحساس والرقي الموسيقي.

وظهرت انغام بإطلالة أنيقة خطفت الأنظار، بينما صاحبها توزيع موسيقي حي منح الأغاني طابعًا أكثر دفئًا وقوة، ليعيش الجمهور ليلة طربية مميزة امتزجت فيها المشاعر بالرقي الفني

اليوم السابع