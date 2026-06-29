زعيم مافيا تركي يظهر في عيد ميلاده الـ55 من دبي برسائل مشفرة (صور+فيديو)
في ظهور جديد أثار الجدل، احتفل زعيم المافيا التركي سادات بكر المقيم في الإمارات منذ سنوات بعيد ميلاده الـ55 برفقة عائلته في ناطحة سحاب فاخرة في دبي.
ولم يمر الحفل بشكل عابر، بل حمل تفاصيل رمزية لافتة لفتت أنظار المتابعين والمحللين على حد سواء.
وقد وثقت زوجته، أوزجي بكر، أجواء الاحتفال العائلي ونشرت مقاطع فيديو وصورا عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.
وظهر سادات بكر في اللقطات محاطا بزوجته وأطفاله وهم يقفون بابتهاج أمام كعكة عيد الميلاد، قبل أن يقوموا معا بقطعها وهم يرفعون شارة “الذئاب الرمادية” (Bozkurt) الشهيرة والتي ترمز للتيار القومي التركي.
ولم تقتصر الإشارات الرمزية على الحركات الجسدية فحسب، بل امتدت إلى الخلفية الموسيقية للحفل، حيث لفت الانتباه اختيار أغنية “مائدة الذئاب” (Kurtlar Sofrası) للمغني التركي علي كينيك لتكون الأغنية الرئيسية للاحتفال، وهي أغنية تحمل دلالات سياسية وحماسية قوية، ما اعتبره مراقبون رسالة مبطنة موجهة من سادات بكر إلى خصومه ومتابعيه في تركيا.
المصدر: “زمان” + روسيا اليوم