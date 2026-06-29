كاتي بيري تُعرب عن امتنانها لحبيبها : هذه هي الحياة التي أستحقها

شاركت النجمة الأمريكية كاتي بيري مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام، تضمن مجموعة من اللقطات التي وثّقت أبرز محطات حياتها خلال الأسابيع الماضية، وذلك على أنغام أغنيتها الجديدة Watch It Burn.

وتضمّن الفيديو عدة مشاهد جمعتها برئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، الذي ترتبط به عاطفيًا منذ أواخر عام 2025، وفق ما أوردته تقارير إعلامية.

ظهور لافت مع جاستن ترودو

ومن بين اللقطات التي ظهرت في الفيديو، مشهد للثنائي خلال حضورهما المباراة الافتتاحية لكأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية مطلع الشهر الجاري، حيث قدمت كاتي بيري عرضًا غنائيًا ضمن فعاليات الحدث.

كما تضمن الفيديو مشاهد لهما وهما يسيران ممسكين بأيدي بعضهما خلال العرض الأول لفيلم جولتها الغنائية Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris، في أول ظهور رسمي لهما على السجادة الحمراء.

رسالة شخصية تعكس مرحلة جديدة

وأرفقت بيري الفيديو بعبارة مستوحاة من كلمات أغنيتها الجديدة جاء فيها: “سأحصل على الحياة التي أستحقها لأنني أخيرًا وضعت نفسي أولًا”، في إشارة إلى التحولات التي شهدتها حياتها الشخصية خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت المغنية البالغة من العمر 41 عامًا خلال ظهورها في بودكاست Unfamous مع جاستن ترانتر أن الحب الجديد كان له تأثير كبير على حياتها، قائلة: “لدي حب في حياتي الآن، وهذا غيّرني تمامًا”.

وأضافت أن أغنية Watch It Burn، التي تتعاون فيها مع جيرارد واي، المغني الرئيسي لفرقة My Chemical Romance، تتناول صراعها مع الجوانب المظلمة في شخصيتها قبل أن تختار التمسك بالأمل والنور.

إلغاء مفاجئ لحفلها في بلجيكا

وجاء نشر الفيديو بعد يوم واحد فقط من إعلان كاتي بيري إلغاء مشاركتها في مهرجان Werchter Boutique الموسيقي في بلجيكا بشكل مفاجئ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت عبر إنستجرام أن السلطات أصدرت قرارًا بإلغاء الحفل حفاظًا على سلامة الجماهير بسبب العاصفة المتوقعة، مؤكدة أنها تلقت الخبر أثناء استعدادها للصعود إلى المسرح.

وأعربت بيري عن أسفها الشديد للجمهور، مشيرة إلى أنها كانت تتطلع للعودة إلى المهرجان بعد غياب دام 17 عامًا، بل وكانت تنوي ارتداء الزي نفسه الذي ظهرت به خلال مشاركتها عام 2009.

اليوم السابع