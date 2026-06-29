كندة علوش : السلم والثعبان رومانسى وطبيعى يكون فى مشاعر بين زوجى وأسماء جلال

تصدرت الفنانة كندة علوش، مؤشر محرك البحث جوجل في الساعات الماضية بعدما تحدثت لأول مرة علي كواليس حياتها الفنية والشخصية كأم وكيفية تحقيق معادلة التوزان للنجاح في حياتها.

تصريحات كندة علوش

كما أوضحت كندة علوش، خلال تصريحات تلفزيونية، لأول مرة حقيقة خلافها مع الفنانة أسماء جلال، خلال فعاليات العرض الخاص لفيلم السلم والثعبان 2، وكواليس غيرتها علي زوجها الفنان عمرو يوسف، لافتة إلي أن ما حدث منها كان رد فعل عفوي علي طلب المصورين لالتقاط صور احترافية، قائلة :” أنا مسحبتش عمرو مثل ما قالوا لأنه كان واقف مع كل كاست الفيلم في حفل الافتتاح وسملت علي أسماء بالأحضان، وفجأة المصورين طلبوا منّا التحرك، والله في قمة العفوية مسكت عمرو واتحركنا”.

وأضافت كندة علوش أنها كانت تتعامل بعفوية، مشددة علي أنه من الطبيعي عندما تقدم أسماء جلال فيلم رومانسي مع زوجها عمرو يوسف أن يكون بينهما مشاعر رومانسية ومشاهد جيدة للجمهور، مشددة علي أنها تحب أن يشارك زوجها عمرو يوسف في بطولة أعماله الفنية نجمة شاطرة وجميلة، قائلة : “أسماء جلال بالنسبالي فنانة قمر، ومُزة مثل ما يقول المصريين”.

اليوم السابع