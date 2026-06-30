أبرز نصائح أصدقاء آيتن عامر للتعامل مع ظهور ثعلب فى حديقة منزلها

أثارت الفنانة آيتن عامر قلق متابعيها بعدما كشفت عن تعرضها لموقف غير متوقع داخل منزلها، حيث فوجئت بدخول ثعلب إلى حديقة المنزل، لتوثق الواقعة بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها على فيس بوك الذى رصد وجود الثعلب داخل الحديقة، وعبرت أيتن عن حيرتها بشأن كيفية التعامل مع الموقف.

وكتبت آيتن عامر معلقة على الفيديو: “ممكن أعرف لو فى ثعلب بيدخل الجنينة نعمل إيه؟ خصوصًا إن بتوع المكافحة فى المكان بيقولوا مش هيعرفوا يصطادوه! المفروض التصرف يكون إيه؟”.

نصائح أصدقاء أيتن عامر

وتفاعل عدد كبير من أصدقاء آيتن عامر ومتابعيها مع المنشور، وحرصوا على تقديم نصائح مختلفة لها حول كيفية التصرف في مثل هذا الموقف، وجاء من بين أبرز التعليقات: “لازم تجيبي كلب حراسه وربنا يحفظكم”، فيما كتب آخر: “الثعلب مابيعملش اى حاجه لانه سريع جدا وبيخاف جدا من الانسان ما تقلقيش”.

وأضاف أحد الأصدقاء: “متقلقيش بيدور علي اكل وبيمشي بسرعة بيخاف جدا .. متخليش أكل الكلب بره بس”، بينما رأى آخر أن الأمر يستحق الانتباه قائلًا: “بصي هو اصلا جبان جدا بس طالما دخل كذا مرة اكيد مش حاجة مريحة نهائي”.

الاستعانة بكلاب حراسة الحل الأمثل

كما نصح بعض الأصدقاء آيتن بالتواصل مرة أخرى مع الجهات المختصة أو توفير وسيلة لحماية المنزل، حيث جاء في أحد التعليقات: “كلمي المكافحة أو هاتي بعد كده كلاب حراسة ربنا يسترها عليكو”، وفي المقابل، دعا آخرون إلى عدم الخوف من الثعلب، معتبرين أنه لا يمثل خطرًا كبيرًا، إذ كتب أحدهم: “التعالب غلابة…. لو عندك كلب مش هيفرب”.

اليوم السابع