منى عبد الغنى: لا تتجاهلوا نصائح الأهل عند اختيار شريك الحياة

أكدت الإعلامية منى عبد الغنى، أن تجاهل العلامات التحذيرية فى بداية العلاقات العاطفية والخطوبة يعد من أبرز الأسباب التى تؤدى إلى فشل الكثير من الزيجات، مؤكدة أن الاستماع إلى نصائح الأهل وأصحاب الخبرة قد يجنب الشباب تكرار التجارب المؤلمة.

وقالت منى عبد الغنى، خلال تقديم برنامج «الستات مايعرفوش يكذبوا»، المذاع عبر قناة CBC، إن كثيرًا من الآباء والأمهات يلفتون انتباه أبنائهم منذ فترة الخطوبة إلى أن الطرف الآخر قد لا يكون مناسبًا، أو أن هناك تصرفات مقلقة تظهر منذ البداية، إلا أن البعض يتجاهل هذه التحذيرات بسبب التعلق العاطفى، مضيفة: ةالريد فلاجز بتكون منورة، لكن بنحاول نعمل نفسنا مش واخدين بالنا”.

وأوضحت أن بعض الشباب يرددون عبارات مثل: «بحبه وهتجوزه» أو «هغيره بعد الجواز»، معتقدين أنهم قادرون على إصلاح الطرف الآخر، وهو ما يثبت الواقع فى كثير من الأحيان عدم صحته.

وأضافت أن عدم الاستماع لنصائح الكبار الذين يمتلكون خبرات طويلة فى الحياة يجعل البعض يكرر الأخطاء نفسها ويدخل فى العلاقات ذاتها، مشيرة إلى أن أصحاب الخبرة يدركون جيدًا المقومات التى تجعل الزواج ناجحًا ومستقرًا.

ولفتت منى عبد الغنى إلى أن الحب وحده لا يكفى لضمان زواج ناجح، قائلة إن ليس كل حب ينتهى بزواج صالح ومستمر، لافتة إلى أن هناك علامات مبكرة قد تكشف أن الشخص غير مناسب للارتباط، إلا أن البعض يصر على الاستمرار رغم وضوح هذه الإشارات، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى تكرار الفشل فى اختيار شريك الحياة.

المصري اليوم