تنفيذي الخرطوم يكشف عن نقل 250 الف طن متري من النفايات بعد تحرير الخرطوم ويشيد بمبادرة منظمة الشباب الواعد في إصحاح البيئة

كشف المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير عن نقل ما يزيد من 250 الف طن متري من النفايات الصلبة من مجمل 350 الف طن متري بعد تحرير الخرطوم.

وأكد خلال الاجتماع المشترك مع اللجان الميدانية للمشروع الشبابي لتعزيز الصحة ودرء الكوارث بمنظمة الشباب الواعد بحضور جميع جهات الاختصاص اليوم أكد على التحديات الكبيرة التي واجهت المحلية بعد خروج التمرد من العاصمة وفي مقدمتها نهب كل آليات النظافة بواسطة المليشيا بجانب تحديات مكافحة نواقل الامراض والتي خصص لها قرابة 900 كادر صحي، ولفت على أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية في درء المخاطر البيئية وفي مقدمتها نواقل الأمراض المرتبطة بفصل الخريف.

مثمنا مبادرة منظمة الشباب الواعد عبر ازرعها الداعمة لاصحاح البيئة والنظافة ومكافحة الأمراض ودرء الكوارث خلال موسم الامطار.

وطالب بأن يتم التركيز خلال عمل كوادر المنظمة بجميع الوحدات الإدارية حسب تخصصات الأفراد ومواقع سكنهم لتسهيل عمليات تنقلهم مع التركيز علي الاحياء السكنية ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مستعرضا التحديات التي تواجه ميادين العمل والتي تتلخص في أهمية مشاركة المنظمة في حملات النظافة الراتبة والبرنامج اليومي لاصحاح البيئة ومعالجة كسورات المياه داخل المنازل بجانب رفد المركز الصحية بكوادر مدربة والاسهام في حملات الرش ومكافحة نواقل الأمراض وتبني برامج وورش توعوية خاصة بإصحاح البيئة تقدم للمجتمع المحلي.

من جانبهم أكد ممثلو اللجان الميدانية للمشروع الشبابي لتعزيز الصحة ودرء الكوارث بمنظمة الشباب الواعد تخصيص عدد 600 كادر مدرب في جميع التخصصات الخاصة في مجالات درء الكوارث واصحاح البيئة، مؤكدين عن استعدادهم لتنفيذ جميع التكاليف الموكلة لهم في الجانب.

سونا