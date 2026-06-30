عمرو دياب يضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد.. ومفاجآت مرتقبة

اقترب النجم عمرو دياب من الانتهاء بشكل كامل من التحضيرات الخاصة بألبومه الغنائي الجديد 2027، بعدما دخل العمل مراحله النهائية، حيث يضع حاليًا الرتوش الأخيرة تمهيدًا لطرحه خلال الأيام المقبلة.

اللمسات الأخيرة على الألبوم

ويواصل الهضبة تسجيل ومراجعة الأغاني الأخيرة داخل الاستوديو، في إطار حرصه على تقديم ألبوم يحمل تنوعًا موسيقيًا يواكب تطلعات جمهوره، الذي يترقب عودته بأعمال جديدة.

ويتعاون عمرو دياب في الألبوم مع مجموعة كبيرة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين وأبرزهم تامر حسين وعزيز الشافعى وايمن بهجت قمر واخرون في مصر والوطن العربي، في مزيج يجمع بين الأسماء التي حققت معه نجاحات سابقة، إلى جانب وجوه جديدة يراهن عليها لإضافة روح مختلفة إلى الألبوم.

الكشف عن موعد طرح الألبوم قريباً

ومن المنتظر أن تكشف الشركة المنتجة خلال الأيام المقبلة عن موعد طرح الألبوم، وسط توقعات بأن يحقق صدى واسعًا ويواصل الهضبة من خلاله سلسلة نجاحاته الممتدة على الساحة الغنائية.

اليوم السابع