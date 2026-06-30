جعفر جاكسون يحتفل بتحقيق Michael رقما تاريخيا فى شباك التذاكر

أعرب الممثل جعفر جاكسون عن سعادته الكبيرة بعد النجاح الاستثنائى الذى حققه فيلم Michael، الذى يجسد فيه شخصية عمه الراحل مايكل جاكسون، وذلك بعدما أصبح الفيلم الأعلى إيرادا فى تاريخ أفلام السيرة الذاتية، متفوقا على عدد من أبرز الأعمال السينمائية العالمية.

إنجاز تاريخى للفيلم

احتفل جعفر جاكسون، البالغ من العمر 29 عاما، بتحقيق فيلم Michael رقما قياسيا جديدا بعد تصدره قائمة أفلام السيرة الذاتية الأعلى إيرادا على الإطلاق، ونشر الممثل رسالة عبر حسابه على إنستجرام وصف فيها الإنجاز بأنه “أعلى فيلم سيرة ذاتية تحقيقا للإيرادات فى التاريخ”، معبرا عن امتنانه للجمهور الذى ساهم فى الوصول إلى هذا النجاح.

رسالة مؤثرة لعمه الراحل

وأكد جعفر أن هذا الإنجاز كان أحد الأهداف التى حلم بتحقيقها منذ بدء العمل على الفيلم، مشيرا إلى أن دعم الجمهور جعل هذا الحلم حقيقة، كما وجه رسالة مؤثرة إلى عمه الراحل مايكل جاكسون، معتبرا أنه كان سيشعر بالفخر والسعادة بهذا الإنجاز لو كان حاضرا اليوم.

أرقام قوية فى شباك التذاكر

ومنذ طرحه فى دور العرض يوم 24 أبريل 2026، حقق فيلم Michael نجاحا لافتا، إذ سجل إيرادات عالمية بلغت 217 مليون دولار خلال أسبوعه الأول، وواصل الفيلم أداءه القوى ليصل إجمالى إيراداته إلى نحو 977 مليون دولار حول العالم، متجاوزا العديد من أفلام السيرة الذاتية الشهيرة.

انطلاقة جديدة لجعفر جاكسون

ولم يقتصر نجاح الفيلم على الإيرادات فقط، بل ساهم أيضا فى تحويل جعفر جاكسون إلى أحد أبرز الوجوه الصاعدة فى عالم التمثيل، وخلال ظهوره فى حفل BET Awards مؤخرا، تحدث الممثل عن أهمية الفيلم بالنسبة له ولعائلة جاكسون، مؤكدا أن الدعم الجماهيرى كان له تأثير كبير على نجاح العمل.

شكر للجمهور

وقال جعفر إن فريق العمل يشعر بامتنان كبير للحب الذى أظهره الجمهور تجاه الفيلم، مشيرا إلى أن دور العرض شهدت إقبالا واسعا منذ الأيام الأولى لعرضه، وأضاف أن هذا الدعم يعنى الكثير لعائلة جاكسون، التى رأت فى الفيلم فرصة للاحتفاء بإرث مايكل جاكسون الفنى وتأثيره المستمر فى عالم الموسيقى.

اليوم السابع