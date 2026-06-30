عصام السقا يدعم هبة مجدي : ربنا يتمم شفاكي على خير

حرص الفنان عصام السقا على دعم الفنانة هبة مجدي عقب إعلان مرضها بالسرطان، حيث وجه لها رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع الفيس بوك، وعلق قائلا: ألف مليون سلامة لأختي هبة مجدي. شفاكِ الله وعافاكِ، وإن شاء الله تكون أزمة وتعدّي بخير. ربنا يتمم شفاكِ على خير، ويحفظك من كل سوء. اللهم اشفِ مرضانا شفاءً لا يغادر سقمً .

وكانت أثارت الفنانة هبة مجدي قلق متابعيها وأصدقائها بعدما كشفت عن تعرضها لأزمة صحية صعبة خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال صورة ظهرت فيها بوجه شاحب، وأرفقتها برسالة حملت الكثير من معاني الصبر والرضا، كشفت من خلالها أنها مرت بفترة علاج شاقة، مؤكدة تمسكها بالحمد والإيمان رغم صعوبة ما مرت به.

وكتبت هبة مجدي: “صباح الرضا والتفاؤل.. الحمد لله في كل ستر، الحمد لله في كل نعمة ونجاح وفضل، الحمد لله في أصعب وأشد مرض، والحمد لله في أصعب علاج.. ربي اشفِ كل مريض يا رب، فإن مع العسر يسرا.. يا رب الخير والصحة والستر وراحة البال لينا كلنا”، مما جعل الكثيرين يبحثون حول طبيعة المرض الذي تعاني منه هبة مجدي وسط أنباء حول إصابتها بالسرطان.

اليوم السابع