رومي القحطاني تطمئن جمهورها بعد تعرضها لحادث سير… ماذا قالت؟

تتصدّر عارضة الأزياء رومي القحطاني الترند على مواقع التواصل الاجتماعي منذ حصولها على لقب “أول ملكة جمال سعودية”، لكنها أخيراً أثارت قلق متابعيها بعد تعرضها لحادث سير نجت منه بأعجوبة، على حسب قولها.

رومي القحطاني تروي تفاصيل الحادث

وأثارت صانعة المحتوى السعودية ضجة كبيرة بعد إعلانها عن تعرضها لحادث سير، قبل أن تبادر إلى طمأنة متابعيها عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”، مؤكدة أنها بخير وأنها تجاوزت الحادث بسلام. وشاركت رومي مجموعة من الصور للسيارة المحطمة بعد الحادث، والتي أظهرت أضراراً واضحة في مقدّمة المركبة، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع.

وأرفقت الصور برسالة كتبت فيها: “للي يسألوني وين مختفية… صار لي أمس حادث وأنا رايحة الدوام، والحمد لله ربي لطف”، مشيرةً الى أن “السائق كان يسير على الطريق الدائري، وفجأة جاءت سيارة مسرعة من الخلف وصدمتنا بقوة ومن قوة الصدمة اندفعت سيارتنا ودفعت السيارتين اللي قدامنا”.

تفاعل كبير مع رسالة رومي القحطاني

وأرفقت القحطاني المنشور بتعليق كتبت فيه: “لكل اللي سألوا عني بعد الحادث… الحمد لله أنا بخير. اللي صار ما كان سهل، لكن عدّت على خير بفضل الله. شكراً لكل واحد سأل أو دعا لي، وجودكم وكلامكم وصلني وقدّرته. الله يحفظكم جميعاً من كل سوء”.

ولاقت رسالتها تفاعلاً كبيراً من متابعيها، الذين عبّروا عن سعادتهم بنجاتها، متمنين لها دوام الصحة والسلامة، فيما انتشرت صور الحادث على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتتصدّر محركات البحث خلال الساعات الماضية.

مَن هي رومي القحطاني؟

تُعد رومي القحطاني واحدة من أبرز الشخصيات السعودية في عالم مسابقات الجمال وصناعة المحتوى، ونجحت خلال السنوات الأخيرة في بناء قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل حضورها الإعلامي ونشاطها على منصات التواصل الاجتماعي.

واشتهرت القحطاني بمشاركاتها في عدد من مسابقات الجمال، حيث مثّلت المملكة العربية السعودية في فعاليات دولية، إلى جانب اهتمامها بعالم الأزياء والجمال ونمط الحياة، وهو ما جعلها من الأسماء الأكثر تداولاً في هذا المجال. كما تحرص رومي على مشاركة متابعيها تفاصيل يومياتها وإطلالاتها وسفرها، إضافة إلى تعاونها مع عدد من العلامات التجارية في مجالات الموضة ومستحضرات التجميل، لتصبح من أبرز المؤثرات السعوديات على منصات التواصل.

حياة رومي القحطاني الشخصية بعيدة عن الأضواء

ورغم شهرتها الواسعة، تفضل رومي القحطاني إبقاء معظم تفاصيل حياتها العائلية والشخصية بعيداً عن الأضواء، وتركز في محتواها على نشاطها المهني، وإطلالاتها، ومشاركاتها في المناسبات العامة، مع الحرص على التواصل المستمر مع متابعيها عبر الرسائل اليومية والمنشورات التفاعلية.

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