أحمد حلمى يعيش مفارقات كوميدية فى أحدث أفلامه حدوتة

نشاط فنى سينمائي للنجم أحمد حلمى يعيشه حاليا، بعدما انتهى مؤخرا من تصوير أحدث أفلامه بعنوان حدوتة، والذى دخل مراحل المونتاج والمكساج فى الفترة الأخيرة ، حيث يقدم حلمى واحد من أبرز افلامه من حيث القصة والأداء والابطال.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول رجل فقد والديه في طفولته، ليتربى لدى أسرة أخرى، قبل أن يجد نفسه وسط سلسلة من المواقف الكوميدية الغريبة والمفارقات غير المتوقعة التي تغيّر مجرى حياته.

ولم تحدد شركة فيلم سكوير للمنتح أحمد بدوى موعد لطرح الفيلم فى السينمات حتى الأن، وممن المتوقع أن يتم طرحه فى الموسم السينمائي المقبل ، على أن تعلن الشركة النوعد المحدد ربما اواخر العام على أقصى تقدير.

ويضم الفيلم نخبة من النجوم، في مقدمتهم أحمد حلمي، ماجد المصري، رحمة أحمد، ومحمد عبد العظيم، إلى جانب عدد من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبد الرحمن، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج فيلم سكوير .

ويعود أحمد حلمى للسينما بعد غياب 4 سنوات كاملة ، عودة أحمد حلمي تأتى منذ آخر أفلامه الذى طرحه عام 2022 أى قبل 4 سنوات وهو فيلم واحد تاني، فى حين ظهر العام الماضى كضيف شرف فقط على فيلم الست مع الفنانة مني زكي.

اليوم السابع