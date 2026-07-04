أستاذ بيئة الحيوان وبحوث الصحراء: الحر يغير سلوك الزواحف.. وأغسطس يشهد ذروة انتشار الثعابين

قالت الدكتورة إيمان عزت، أستاذ بيئة الحيوان وبحوث الصحراء، إن التغيرات المناخية أدت إلى تغير واضح فى سلوك العديد من الحيوانات والزواحف، موضحة أنها لم تعد تتحرك فى المسارات المعتادة أو تتصرف بالطريقة التى كانت عليها فى السابق، نتيجة التغيرات التى طرأت على بيئاتها الطبيعية.

وأوضحت «عزت»، أن التوسع العمرانى واستصلاح الأراضى والتغيرات التى شهدتها المناطق الزراعية والبيئات الطبيعية قلّصت المواطن الأصلية لهذه الكائنات، ما دفعها إلى البحث عن أماكن جديدة للعيش والتكيف، وهو ما يزيد من احتمالات احتكاكها بالبشر، فتبدو أكثر شراسة أو تلجأ للدفاع عن نفسها عند الشعور بالخطر.

وبشأن انتشار الزواحف فى فصل الصيف، قالت «عزت» إن ارتفاع درجات الحرارة بصورة مفاجئة تسبب أيضا فى إحداث صدمة بيئية لبعض الحيوانات، ما اضطرها إلى تغيير أنماط نشاطها وسلوكها للتكيف مع الظروف الجديدة، ونشاط الزواحف، وعلى رأسها الثعابين، يزداد خلال فصل الصيف، ومن المتوقع أن يشهد شهر أغسطس المقبل انتشارا أكبر لها إذا استمرت الظروف المناخية الحالية، خاصة فى المناطق القريبة من الأراضى الزراعية والحدائق، لأنها تمثل بيئات بديلة بعد فقدان المواطن الطبيعية لهذه الكائنات.

وأكدت ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية، مثل التخلص من أكوام القمامة والحشائش ومخلفات البناء، وعدم ترك أماكن تصلح لاختباء الزواحف بالقرب من المنازل، لافتة إلى أن نبات «الشيح» يُعد من الوسائل الطبيعية التى يمكن استخدامها حول المنازل أو زراعته فى الحدائق للمساعدة فى الحد من اقتراب بعض الزواحف.

وشددت على أهمية توخى الحذر قبل الجلوس أو المبيت فى الأماكن المفتوحة، والتأكد من خلوها من أكوام القش أو الطوب أو المخلفات التى قد تختبئ بينها الثعابين، مع ضرورة تنبيه الأطفال إلى عدم اللعب فى هذه الأماكن.

وأضافت أنه لا توجد وسيلة يمكن من خلالها اكتشاف وجود الثعابين داخل المكان قبل رؤيتها، إلا فى المناطق الرملية التى قد تظهر عليها آثار حركتها، لذلك تبقى الوقاية والحذر هما الوسيلة الأهم لتجنب التعرض لها.

وأكدت أن التغيرات المناخية لم تؤثر فقط على الإنسان، بل غيرت سلوك كثير من الحيوانات والكائنات البرية، وهو ما يستدعى زيادة وعى المواطنين بطرق الوقاية، إلى جانب الحد من إلقاء القمامة بصورة عشوائية، لما تمثله من عامل يساعد على زيادة انتشار القوارض وبعض الكائنات التى تجذب الزواحف إلى المناطق السكنية.

المصري اليوم