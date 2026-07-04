رامى جمال يطرح ألبومه الجديد دى علامة اليوم

يطرح النجم رامي جمال ألبومه الغنائي الجديد “دى علامة”، اليوم السبت، على يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، والذى يتعاون خلاله مع مجموعة كبيرة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الساحة الغنائية المصرية.

الألبوم الجديد يمثل محطة فنية مهمة في مشوار رامي جمال، إذ يراهن من خلاله على تقديم رؤية موسيقية أكثر جرأة واختلافًا، سواء من حيث اختيار الأغنيات أو الشكل الفني العام، الأمر الذي يجعله واحدًا من أبرز الإصدارات الغنائية المنتظرة خلال الموسم الصيفي.

ومن المتوقع أن يشهد الألبوم حالة من التنوع بين الأغنيات الرومانسية والدرامية والإيقاعية، إلى جانب عدد من المفاجآت الفنية التي عمل عليها رامي جمال خلال الفترة الماضية، ليقدم لجمهوره تجربة غنائية متكاملة تعكس تطورًا ملحوظًا في مسيرته الفنية.

ويُعد الألبوم الجديد من أهم المشاريع الغنائية التي يقدمها رامي جمال حتى الآن، حيث يضع من خلاله خلاصة خبراته الفنية ورؤيته الموسيقية التي اكتسبها على مدار سنوات طويلة من النجاح والتألق في عالم الغناء والتلحين.

اليوم السابع