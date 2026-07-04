نور محمود: لم أقدم الكوميديا بهذا الشكل من قبل

أكد النجم نور محمود خلال ندوة الاحتفاء بالعرض المسرحي التياترو، بتليفزيون اليوم السابع أنه لم يشعر بالاطمئنان في أي ليلة من ليالي عرض مسرحية التياترو، فحالة القلق المستمرة كانت دافعاً للحفاظ على تركيزه طوال فترة تقديم العرض، وذلك خلال الندوة التي استضافها اليوم السابع بحضور أبطال العمل.

وقال نور محمود: مفيش ولا ليلة دخلت فيها العرض وأنا مطمن، وحتى المخرج أحمد فؤاد قال لي بعد ثاني أو ثالث ليلة عرض إنه سعيد بعدم الاطمئنان اللي عندي، وكان عايزني أفضل بنفس الإحساس طول الوقت، وأضاف أن أكثر ما يميز تجربة التياترو هو روح الفريق، مؤكداً أن البطولة الحقيقية في العرض ليست لشخص بعينه، وإنما للانسجام بين جميع الممثلين، قائلاً: “بطل العرض هو الروح اللي بين كل الناس الموجودة، كل واحد بيشيل التاني، وكلنا بنساعد بعض علشان العرض يطلع بأفضل شكل.

أبطال عرض التياترو

ويشارك فى العرض أبانوب لطيف، علاء الحريري، تامر عبد المجيد، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء أميرة صابر، موسيقى شهاب محمد عزت، استعراضات محمد بيلا، ماكير رحاب طايع، الكوافير روبي مهاب، هيئة إخراج دعاء حسين، محمد طارق، محمد محمود، مخرج مساعد منى المهدي، مخرج منفذ بسنت على، نور سمير، أشعار طارق علي، تأليف أحمد الملواني، إخراج احمد فؤاد.

أحداث عرض التياترو

‎تدور أحداث العرض حول آدم الذي يجد نفسه ضحية لإحدى المسابقات الفنية، قبل أن تقوده الصدفة عقب طرده إلى الانضمام لمسرح قديم أصبح طي النسيان، لتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية والمواجهات المصيرية.

يذكر أن العرض يعد ثاني تعاون بين المخرج أحمد فؤاد والفنان نور محمود، حيث قدما من قبل عرض “النقطة العميا”، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، كما حصل على أفضل عرض بالمهرجان القومي للمسرح المصري، تدور أحداث المسرحية حول عطل يصيب سيارة آدم الذي يجسد دوره الفنان نور محمود، أثناء عاصفة شديدة، مما يضطره إلى اللجوء لأقرب بيت ليجد بداخله ثلاثة أساتذة في القانون يلعبون لعبة غريبة تدعي “المحكمة” وتكتمل عناصر اللعبة بحضوره، ليجد نفسه متورطا في قبضة المحكمة ويحاول إيجاد طريق للخروج من هذه اللعبة.

اليوم السابع