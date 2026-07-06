صقر وكناريا وشمشون ودليلة الأبرز.. أفلام فى منافسة مع كأس العالم

تعيش السينما المصرية حالة من النشاط والانتعاشة الفنية خلال الفترة الحالية مع طرح أفلام عديدة، إلا أن تلك الأفلام تصطدم لا بمنافسة مع بعضها البعض فقط وإنما مع الحدث الكبير الممثل في بطولة كأس العالم التي تقام كل أربعة أعوام .

ولعل أبرز الأفلام التي نزلت في توقيت البطولة هو صقر وكناريا من بطولة محمد إمام وشيكو حيث عرض الفيلم بالتزامن مع ثاني جولات المونديال لكبير، إلا أنه لا يزال يحقق نجاحاً ويستقطب فئة كبيرة من الجمهور.

شمشون و دليلة

أما ثاني الأفلام التي تراهن علي النجاح برغم هذا التوقيت فهو شمشون ودليلة من بطولة العوضى ومي عمر والذى يطرح في الثامن من شهر يوليو، ويراهن صناعه على استغلال جماهيريتهم للمضي قدماً في السينما برغم توقيت المونديال.

خلى بالك من نفسك

أما فيلم خلي بالك من نفسك لـ أحمد السقا وياسمين عبد العزيز فيتم طرحه في الـ 22 من يوليو بعد انتهاء البطولة في الـ 17 من الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن فيلم شمشون ودليلة يجمع للمرة الأولى احمج العوضى ومي عمر معاً في السينما وتدور أحداثه في قالب اكشن كوميدي.

اليوم السابع