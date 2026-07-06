عيد ميلاد غادة عبد الرازق.. رحلة نصف قرن من التألق الفنى

يتزامن اليوم السادس من يوليو 2026 عيد ميلاد النجمة غادة عبد الرازق، حيث أنها ولدت فى مثل هذا اليوم استطاعت على مدار أكثر من ربع قرن أن تحفر اسمها في وجدان الجمهور العربي عبر أدوارها المتنوعة بين الدراما والسينما والكوميديا.

بين دور المرأة القوية في مسلسل عائلة الحاج متولي، وشخصياتها المتعددة التي تراوحت بين الأكشن والكوميديا والتراجيديا، نجحت غادة عبد الرازق في بناء مسيرة فنية حافلة جعلتها واحدة من أبرز نجمات جيلها. في مثل هذا اليوم، نستعيد مشوار ممثلة بدأت من الإعلانات التجارية وصولاً إلى قائمة أسماء لامعة في تاريخ الدراما المصرية، مروراً بتجارب متنوعة في التقديم التلفزيوني وتحكيم برامج المواهب.

وُلدت غادة عبد الرازق في محافظة الشرقية، وتحديداً بمدينة كفر صقر، ونشأت في القاهرة حيث تلقت تعليمها، والتحقت بكلية العلوم قسم الحاسب الآلي وحصلت على البكالوريوس، قبل أن تتجه إلى عالم الفن.

البداية

بدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات التجارية، ثم انتقلت إلى الأدوار الثانوية في السينما والدراما، وكانت الانطلاقة الحقيقية لها عبر مسلسل عائلة الحاج متولي عام 2001، الذي جعل اسمها معروفاً على نطاق واسع، وتوالت بعدها المشاركات في أعمال درامية وسينمائية عديدة.

لم تقتصر تجاربها على التمثيل، بل خاضت مجال تقديم البرامج، فشاركت في تقديم برنامج ريا وسكينة عام 2008 مع الفنانة هالة فاخر، وبرنامج طبق النجوم عام 2004، كما كانت عضواً في لجنة تحكيم برنامج المواهب التمثيلية عرب كاستنغ عام 2015 إلى جانب كوكبة من النجوم.

على خشبة المسرح، شاركت في عدد من العروض المسرحية منها طرائيعو مع محمد هنيدي، وحودة كرامة مع أحمد آدم، مما أظهر قدراتها التمثيلية في مختلف الأجناس الفنية.

أبرز أعمالها

فى الدراما اللص الذي أحبه، ووادي فيران، وسوق العصر، ومسألة مبدأ، وغدا يوم آخر، ومحمود المصري، واللي اختشو ماتو، وأولاد الليل، والريس عمر حرب، والباطنية، وقانون المراغي، وزهرة وأزواجها الخمسة، وسمارة، ومع سبق الإصرار، وحكاية حياة، والسيدة الأولى، والكابوس، والخانكة، وأرض جو، وضد مجهول، وحدوته مرة، وسلطانة المعز، ولحم غزال، وتلت التلاتة، وحدث بالفعل، وصيد العقارب، وشباب امرأة.

أما في السينما، فمن أبرز أفلامها: جمال عبد الناصر، والأجندة الحمراء، وامرأة تحت المراقبة، وعن العشق والهوى، وعودة الندلة، و90 دقيقة، وزي الهوا، وحين ميسرة، و45 يوم، وليلة البيبي دول، والبلد دي فيها حكومة، وأدرينالين، وخلطة فوزية، وأزمة شرف، ودكان شحاتة، وبون سواريه، وكلمني شكرا، وكف القمر، وركلام، وجرسونيرة، واللي اختشوا ماتوا، وحرب كرموز، وكارما.

اليوم السابع