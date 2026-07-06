إليسا تحيى حفلا غنائيا فى مهرجان جرش يوم 30 يوليو

تحيى النجمة إليسا حفلا غنائيا ضمن مهرجان جرش يوم 30 يوليو الشهر الجارى على المسرح الجنوبى، ومن المقرر أن تقدم باقة متنوعة من أغانيها القديمة و الحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

ألبوم إليسا الجديد

وكانت قد سجلت النجمة اللبنانية إليسا أغنية جديدة ضمن ألبومها الجديد، وذلك في أحد استوديوهات بيروت، والأغنية من توقيع زعيم ورؤول وأحمد عيد السلام.

وتُعتبر هذه الأغنية الثانية التي تختارها إليسا مؤخراً، بعد تعاونها في الأغنية الأولى مع الملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين، وبذلك تكون إليسا قد اختارت ما يقرب من 12 أغنية لألبومها الجديد، على أن تطرح أغاني العمل خلال موسم الصيف الحالي.

آخر أعمال إليسا

من آخر أعمال أليسا كانت أغنية مسلسل على قد الحب وتحمل اسم مش معقول الشر، والمسلسل بطولة النجمين نيللى كريم وشريف سلامة الذى عرض في رمضان الماضي.

اليوم السابع