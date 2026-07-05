بعد 5 سنوات من الزواج.. محمد علي رزق يحتفل بزفافه

فاجأ الفنان المصري محمد علي رزق جمهوره بإقامة حفل زفاف مؤجل على زوجته نورين، بعد مرور خمس سنوات على زواجهما، في خطوة لاقت تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص الفنان محمد علي رزق على الوفاء بوعده لزوجته، حيث احتفل الثنائي بحفل زفافهما في مدينة دهب، وذلك بعد مرور 5 سنوات على زواجهما دون إقامة حفل زفاف حينها.

وشارك محمد علي رزق جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تفاصيل هذا الاحتفال، معبراً عن سعادته بتحقيق هذا الوعد خلال عطلتهما الأخيرة.

وعلق: “بما إني لما اتجوزت من خمس سنين معملتش فرح…”.

وأضاف:”بما إني كنت واعد نورين إني هاعملها فرح، فعملنا فرح في دهب في أجازتنا الأخيرة وبما إن فيه فرح.. يبقى لازم يبقى فيه رقصة، وهنا صاحبي وحبيبي محمد چاكي قرر يعلمني أنا ونورين”.

وكشف رزق عن تقديمه وزوجته رقصة خاصة خلال الحفل، وتوجه بالشكر لصديقه مصمم الرقصات محمد چاكي الذي تولى تدريبهما عليها في وقت قياسي.

وكتب رزق قائلاً: شكراً يا چاكي على شطارتك وإنك علمتنا الرقصة دي في ساعتين، وشكراً على وجودك معانا في اليوم الحلو ده اللي مكانش هيبقى حلو غير بيك.

اليوم السابع