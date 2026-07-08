أنغام تطالب بتكريم منتخب مصر والجهاز الفني عقب العودة إلى أرض الوطن

حرصت النجمة أنغام على توجيه رسالة دعم إلى منتخب مصر الأول لكرة القدم والجهاز الفني، مطالبة بتكريمهم فور عودتهم إلى أرض الوطن، تقديرًا للمستوى الذي قدمه الفريق خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، رغم خروجه من منافسات دور الـ16.

لابد من تكريم منتخبنا

ونشرت أنغام عبر حسابها على منصة “إكس” رسالة قصيرة، كتبت فيها: “لابد من تكريم منتخبنا والجهاز الفني عند وصولهم أرض الوطن.”، في إشارة إلى تقديرها لما حققه المنتخب من أداء مشرف خلال مشواره في البطولة.

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، بعدما خسر أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، ليختتم مشاركته في البطولة بعد أداء نال إشادة واسعة من الجماهير والمتابعين.

وشهد المنتخب المصري ظهورًا قويًا خلال البطولة، ونجح في تقديم مستويات مميزة قبل أن يتوقف مشواره أمام المنتخب الأرجنتيني في مواجهة حماسية، انتهت نهاية دراماتيكية، حيث تقدمت مصر بهدفين قبل أن تقلب الأرجنتين النتجة فى الدقائق الأخيرة وتحرز 3 أهداف.

عودة الفراعنة إلى القاهرة

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب مصر مدينة أتلانتا الأمريكية غدًا الخميس، في طريقها إلى القاهرة، على أن تصل صباح الجمعة 10 يوليو، في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت القاهرة، بعد انتهاء مشاركتها في كأس العالم 2026.

وتأتي رسالة أنغام لتضاف إلى سلسلة من رسائل الدعم والإشادة التي وجهها عدد من نجوم الفن والإعلام للمنتخب الوطني، مطالبين بتكريم اللاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، تقديرًا لما قدموه من أداء مشرف عكس تطور الكرة المصرية في المحفل العالمي.

اليوم السابع