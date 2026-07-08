تفاصيل ميزة واتساب الجديدة لمستخدمى أيفون.. هل وصلت إليك

يعمل تطبيق واتساب على تطوير ميزة جديدة لمستخدمي هواتف آيفون، تهدف إلى تسهيل معرفة عدد جهات الاتصال المتصلة بالتطبيق في الوقت الفعلي، دون الحاجة إلى فتح المحادثات بشكل فردي.

ميزة واتساب الجديدة

وبحسب تقرير نشره موقع WABetaInfo، بدأت الميزة في الظهور داخل النسخة التجريبية من واتساب على نظام iOS، حيث تعرض نقطة خضراء أعلى تبويب المحادثات، إلى جانب عدد جهات الاتصال التي تستخدم التطبيق حاليًا.

ولا تكشف الميزة عن هوية الأشخاص المتصلين بشكل مباشر، لكنها تمنح المستخدم لمحة سريعة عن عدد الأصدقاء أو أفراد العائلة النشطين، مع إمكانية الوصول إليهم بسهولة لبدء محادثة جديدة، وأكد التقرير أن المؤشر الجديد سيعمل وفقًا لإعدادات الخصوصية الحالية في واتساب، إذ لن يتم احتساب المستخدمين الذين أخفوا حالة آخر ظهور وحالة الاتصال Last Seen & Online، كما لن يتمكن أي شخص لا يملك صلاحية رؤية حالتك من معرفة أنك متصل.

تحسينات ميتا لواتساب

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التحسينات التي تختبرها ميتا لتطوير تجربة استخدام واتساب، والتي شملت خلال الأشهر الماضية أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وفلاتر للمحادثات، وميزة مسح المستندات، إلى جانب دعم أسماء المستخدمين، التي لا تزال تخضع لمراجعات تنظيمية في بعض الأسواق مثل الهند.

ولا تزال الميزة قيد الاختبار ضمن النسخة التجريبية لنظام iOS، ولم تعلن شركة ميتا حتى الآن موعد طرحها لجميع المستخدمين، مع احتمالية تعديلها أو إلغائها قبل إطلاقها رسميًا.

اليوم السابع