هنا شيحة تنعى والد زوج شقيقتها رشا بكلمات مؤثرة: الصدمة موجعة ومفجعة

حرصت الفنانة هنا شيحة على نعي والد زوج شقيقتها رشا، الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء، وذلك من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، عبّرت فيها عن حزنها الشديد لفقدانه، مؤكدة أنه كان يتمتع بمحبة الجميع وترك أثرًا طيبًا في نفوس كل من عرفه.

وشاركت هنا شيحة متابعيها صورتين جمعتهما بالراحل، وأرفقتهما برسالة مؤثرة جاء فيها:”أبو هادي “زوج رشا” هادي، أخي الذي لم تنجبه أمي، وليد حما رشا أصبح أبو رشا التاني، الجميل الضحوك المحب الكريم، روح الحياة وروح الحب انت، الصدمة برحيلك موجعة ومفجعة، رحلت سريعا يا وليد، ما تتعزش علي اللي خلقك”.

وتابعت هنا شيحة: “انت هدية واسترد الله هديته، الكلام لن يكفيك والقلب ليحزن علي فراقك، ربنا يصبر قلوب كل اللي بتحبهم وبيحبوك يا وليد، أبو هادي ونسرين، زوج هدي الجميلة الصابرة، الجد الحنون وصاحب الكل، وليد البساط، ربنا يرحمك ويغفر لك ويدخلك جنات النعيم ويصبر قلوبنا علي فراقك”.

تفاعل مع نعى هنا شيحة

وعكست كلمات هنا شيحة حجم العلاقة التي جمعتها بالراحل، إذ وصفته بأنه أصبح بمثابة والد ثانٍ لشقيقتها رشا، مشيدة بأخلاقه الطيبة وكرمه وروحه المرحة، مؤكدة أن رحيله شكّل صدمة كبيرة لكل أفراد العائلة ومحبيه، وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة مع المنشور، مقدمين واجب العزاء.

وكانت الفنانة هنا شيحا قد اعتذرت مؤخراً عن المشاركة في فيلم حين يُكتب الحب، وذلك بعد فترة من التحضيرات الأولية الخاصة بالعمل، مؤكدة قرار الاعتذار جاء بسبب اختلاف في الرؤية الفنية، معربة عن تقديرها الكامل لفريق العمل وصُنّاع الفيلم، ومتمنية لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة.

اليوم السابع