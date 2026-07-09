انطلاق عرض فيلم ابن مين فيهم في السينمات المختلفة اليوم

ينطلق اليوم الخميس عرض فيلم ابن مين فيهم؟ بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد في السينمات المختلفة، إذ ينافس ضمن موسم صيف 2026.

فيلم ابن مين فيهم يجمع ليلى علوى وبيومى فؤاد مجدداً فى السينما بعد سلسلة من الأفلام التى قدماها سوياً خلال السنوات الماضية وحققا خلالها نجاحاً لافتاً من بينها “ماما حامل”، “شوجر دادى”، و”جوازة توكسيك” و”المستريحة”

أبطال فيلم ابن مين فيهم

فيلم “ابن مين فيهم؟” من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي، ويشارك في بطولته كل من ليلى علوي وبيومي فؤاد وأحمد عصام السيد، انتصار، هالة فاخر، زينة منصور إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال أحداث العمل أبرزهم رانيا يوسف، شيماء سيف وويزو.

أحداث كوميدية ومواقف غير متوقعة

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول “رشدي”، الذي يجسد شخصيته بيومي فؤاد، وهو رجل أعمال مستهتر تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد وفاة عمته وتركها له ميراثًا ضخمًا، لكن الحصول على هذا الميراث يرتبط بشرط غير متوقع، وهو العثور على ابنه من إحدى زيجاته العابرة.

اليوم السابع